Es la única calle porteña con forma de X: dónde queda y cuál es su historia

Sus cuatro diagonales convergen en una pequeña plaza central, la Plaza Enrique Santos Discépolo, conocida como Plaza Butteler.

En una ciudad caracterizada por su tradicional trazado en cuadrícula, existe una excepción que llama la atención de vecinos y turistas: el Pasaje Butteler, la única calle de Buenos Aires con forma de X.

El rincón histórico ubicado en el barrio de Parque Chacabuco, que conserva adoquines, viviendas centenarias y una distribución urbana única, ocupa una sola manzana delimitada por las avenidas La Plata y Cobo, y las calles Zelarrayán y Senillosa.

Sus cuatro diagonales convergen en una pequeña plaza central, la Plaza Enrique Santos Discépolo, conocida como Plaza Butteler.

¿Cuál es la historia de la única calle con forma de X de la Ciudad de Buenos Aires?

La historia del lugar comenzó a principios del siglo XX, cuando Azucena Butteler donó esos terrenos a la Municipalidad de Buenos Aires con la condición de que allí se construyeran viviendas para trabajadores. La piedra fundamental fue colocada en 1907 y el conjunto habitacional quedó inaugurado pocos años después, convirtiéndose en uno de los primeros barrios de viviendas sociales de la ciudad.

En total se levantaron decenas de casas prácticamente idénticas, de una planta y con patio interno, organizadas alrededor del singular pasaje en forma de X. Las calles tienen apenas tres metros de ancho, por lo que solo puede circular un vehículo a la vez, una característica que se mantiene hasta la actualidad.

Otro de los rasgos más curiosos es la numeración de las viviendas. Los números avanzan siguiendo el recorrido de la X, en sentido contrario a las agujas del reloj, lo que provoca que inmuebles con numeraciones muy diferentes queden ubicados uno frente al otro.

La plaza escondida en la única calle con forma de X de la Ciudad

En el centro del pasaje se encuentra la Plaza Enrique Santos Discépolo. Originalmente conocida como Plaza Escondida, en 1972 recibió el nombre del reconocido compositor de tangos. Sin embargo, para la mayoría de los vecinos continúa siendo simplemente la Plaza Butteler.

El sector también mantiene una fuerte identificación con el Club Atlético San Lorenzo de Almagro, cuya antigua sede de Avenida La Plata se encuentra a pocas cuadras. Esa relación hizo que el barrio adoptara una identidad propia entre los simpatizantes del club, al punto de que uno de sus grupos de hinchas tomó el nombre de Butteler.

Además de su singular diseño urbano, el perímetro constituye uno de los conjuntos arquitectónicos mejor conservados de comienzos del siglo XX en Buenos Aires.

En 2010, la Legislatura porteña declaró al barrio Área de Protección Histórica (APH 26), una categoría que preserva tanto las viviendas como el espacio público y limita las modificaciones que puedan alterar su fisonomía original.