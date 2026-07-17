¿No te gusta la nueva animación de WhatsApp? El truco para desactivarla

La función hace que los mensajes enviados aparezcan con un efecto de desplazamiento desde el lado derecho de la pantalla.

WhatsApp incorporó una nueva animación para el envío de mensajes en iPhone y el cambio ya comenzó a generar reacciones divididas entre los usuarios. La modificación llegó mediante una actualización silenciosa de la aplicación y hace que los mensajes enviados aparezcan con un efecto de desplazamiento desde el lado derecho de la pantalla, en lugar de mostrarse de forma instantánea.

Aunque la nueva animación no modifica el funcionamiento de la plataforma, muchas personas consideran que el efecto visual resulta innecesario. Incluso, algunos usuarios aseguraron en redes sociales que el movimiento les provoca incomodidad o una sensación de mareo durante conversaciones prolongadas. La buena noticia es que WhatsApp permite desactivar esta función desde la configuración de la app.

Por qué la nueva animación de WhatsApp genera críticas

La actualización comenzó a distribuirse de manera gradual en los dispositivos iPhone y modifica uno de los elementos más habituales de la aplicación: la forma en que aparece un mensaje después de enviarlo.

En lugar de visualizarse inmediatamente en el chat, el texto realiza un breve desplazamiento antes de quedar fijo en la conversación. Si bien el objetivo sería ofrecer una experiencia más dinámica, el cambio no convenció a todos los usuarios.

Las críticas se multiplicaron en la red social X, donde varios propietarios de iPhone manifestaron su descontento apenas recibieron la actualización. Algunos incluso creyeron que se trataba de un error de la aplicación o del sistema operativo y reiniciaron sus teléfonos antes de descubrir que era una nueva característica incorporada por WhatsApp.

A muchas personas el movimiento les provoca incomodidad o una sensación de mareo.

Cómo desactivar la nueva animación de WhatsApp

Quienes prefieran volver al comportamiento tradicional de la aplicación pueden eliminar el efecto visual desde los ajustes. Para hacerlo solo hay que seguir estos pasos:

Abrir WhatsApp.

Ingresar en Configuración .

. Seleccionar Apariencia .

. Entrar en Mensajes .

. Desactivar la opción de la animación.

Una vez realizado este cambio, los mensajes volverán a aparecer de manera inmediata en la conversación, sin el efecto de desplazamiento. La posibilidad de activar o desactivar esta animación resulta especialmente útil para quienes consideran que los efectos visuales dificultan la lectura o hacen menos cómoda la experiencia de uso diaria.

Como suele ocurrir con las actualizaciones de WhatsApp, un cambio aparentemente menor terminó generando un intenso debate. Si bien para algunos usuarios la nueva animación aporta un toque más moderno a la interfaz, otros prefieren mantener una experiencia más simple y sin movimientos adicionales al enviar mensajes.