Ferroviarios cerraron paritaria con subas escalonadas, sumas fijas y revisión en agosto

Los cuatro sindicatos ferroviarios con representación en las empresas estatales del sector alcanzaron un acuerdo salarial con Trenes Argentinos Operaciones (SOFSA), ADIFSE, BCYL y FASAU para el período comprendido entre el 1 de abril de 2026 y el 31 de marzo de 2027. El entendimiento en el marco de las paritarias 2026 fue informado por La Fraternidad, la Unión Ferroviaria, APDFA y ASFA, contempla una combinación de incrementos porcentuales escalonados, que llegan a más del 10% acumulado, sumas no remunerativas, una actualización del bono por presentismo y el pago de diferencias retroactivas que se liquidarán durante agosto.

Las negociaciones se desarrollaron durante las últimas semanas entre las organizaciones sindicales, las empresas ferroviarias y funcionarios de la Secretaría de Transporte de la Nación. El resultado fue presentado por los gremios como un acuerdo común para los trabajadores de los servicios metropolitanos, regionales y de larga distancia, además del personal de infraestructura y de las líneas Belgrano, San Martín y Urquiza.

El esquema salarial se da en un contexto en el que las negociaciones paritarias continúan bajo un seguimiento permanente del Gobierno nacional, que en los últimos meses buscó limitar la homologación de acuerdos que superaran determinados parámetros oficiales. En ese escenario, distintos sectores gremiales recurrieron a negociaciones escalonadas, cláusulas de revisión y pagos extraordinarios para recomponer ingresos frente a la evolución de los precios.

Paritarias de ferroviarios: mes a mes, cómo serán los aumentos

En el caso de los maquinistas nucleados en La Fraternidad, el acuerdo establece un incremento del 1,7% para abril calculado sobre la grilla salarial de marzo; un aumento del 1,5% para mayo aplicado sobre la escala de abril junto con el pago de una suma no remunerativa de 40.000 pesos; un incremento del 2,4% para junio sobre la grilla de mayo y la actualización del bono por presentismo; una suba del 2,2% para julio y un incremento adicional del 1,9% para agosto sobre los salarios vigentes del mes anterior. El cronograma también incorpora una suma fija no remunerativa de 50.000 pesos con los haberes de agosto.

Además del esquema de aumentos futuros, La Fraternidad informó que antes del 15 de agosto se abonará el retroactivo correspondiente a los incrementos de abril, mayo y junio, que el sindicato cuantificó en un 5,7%, junto con la suma extraordinaria de 40.000 pesos y la diferencia generada sobre el Sueldo Anual Complementario. Para el resto del personal ferroviario representado por la Unión Ferroviaria, APDFA y ASFA, el acuerdo mantiene una estructura similar, aunque con una modalidad de aplicación distinta. Las organizaciones informaron que desde julio entró en vigencia un incremento acumulado del 8,03% sobre el salario bruto total, porcentaje que reúne los aumentos correspondientes a abril, mayo, junio y julio y que alcanza al salario básico, las bonificaciones, los viáticos y la antigüedad.

A ese porcentaje se suma un incremento del 1,9% desde agosto, calculado sobre las grillas salariales vigentes durante julio y aplicado sobre los mismos conceptos remunerativos. El entendimiento también incorpora dos pagos extraordinarios: una suma no remunerativa de 40.000 pesos que será abonada mediante boleta suplementaria antes del 20 de agosto y una segunda suma de 50.000 pesos que se liquidará junto con los salarios de agosto. Otro de los puntos incorporados a la negociación es la actualización del bono mensual por presentismo. Según comunicaron ASFA, APDFA y la Unión Ferroviaria, el beneficio ascenderá a 65.000 pesos desde junio de 2026 y la diferencia correspondiente a los meses de junio y julio será liquidada antes del 20 de agosto mediante una boleta suplementaria.

El acuerdo también prevé el pago, por única vez, de una suma remunerativa equivalente al 10,63%, calculada sobre las grillas salariales de marzo de 2026, junto con la diferencia correspondiente al aguinaldo. Ambos conceptos serán liquidados en una boleta adicional durante agosto. Más allá del esquema de aumentos definido para los próximos meses, los gremios dejaron abierta la continuidad de la negociación salarial. Las partes acordaron volver a reunirse una vez publicado el Índice de Precios al Consumidor correspondiente a agosto de 2026, instancia en la que se evaluará la evolución de los salarios frente al comportamiento de la inflación y la necesidad de introducir nuevos ajustes durante el resto del período paritario.

La decisión de incorporar una instancia de revisión responde a una modalidad que se consolidó en las negociaciones colectivas de distintos sectores durante los últimos años, en los que la evolución mensual de los precios obligó a reabrir acuerdos firmados pocos meses antes. En este caso, la publicación del IPC de agosto funcionará como referencia para determinar si el esquema pactado mantiene el poder adquisitivo de los salarios o requiere nuevas modificaciones. En el comunicado difundido tras la firma del acuerdo, los cuatro sindicatos destacaron la metodología utilizada durante la negociación. Las organizaciones señalaron que el entendimiento fue alcanzado "a través de negociaciones directas", sin la implementación de medidas de fuerza y sin afectar la prestación de los servicios ferroviarios durante el proceso de discusión salarial.

El documento también sostiene que el acuerdo se consiguió "sin recurrir a medidas de acción directa ni generar pérdidas de horas de trabajo", una referencia que los gremios incluyeron para remarcar el mecanismo utilizado durante las conversaciones con las empresas y con la participación de la Secretaría de Transporte. Las entidades sindicales también hicieron referencia al trabajo conjunto desarrollado durante las negociaciones. En el texto difundido afirmaron que la coordinación entre las organizaciones permitió arribar al resultado alcanzado y remarcaron "la importancia de la unidad entre las entidades sindicales para alcanzar los objetivos planteados".