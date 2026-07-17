Mientras el presidente Javier Milei hablaba en la Bolsa de Comercio de Buenos Aires y justificaba los despidos en empresas en distintas partes del país, un hombre que lo escuchaba entre el público salió al cruce de su política económica. "Miente continuamente", planteó. Se trata de un ingeniero que es integrante de la entidad más de 30 años y que asegura que en toda su vida nunca vio "lo que está ocurriendo en el país" durante la gestión libertaria.

"Miente continuamente. La pobreza ha aumentado, las fábricas cierran, se quedan sin laburo... y este viene a hablar con teorías de mierda", dijo el ingeniero Jorge Castellanos en diálogo con La Nación. El hombre de 80 años presenciaba el discurso de Milei por ser integrante hace décadas de la Bolsa de Comercio porteña, donde este jueves por la tarde acudió el Presidente junto a sus principales ministros.

El economista libertario planteó en si discurso que la pérdida de puestos laborales funciona como moneda de cambio por el supuesto superávit porque "ganan 47 millones de argentinos" con los cierres de esas empresas. Este tipo de explicaciones fueron las que más molestaron al ingeniero. "En mis 80 años de vida he visto lo que está ocurriendo en el país", señaló.

Cómo fue el cruce

El Presidente hablaba ante el auditorio de la Bolsa de Comercio repleto por sus funcionarios del Gabinete y otros integrantes del organismo que aplaudían cada tramo de su discurso. "Si tienen una sociedad que despilfarra el dinero o no ahorra, por más que generen ingresos, no van a poder crecer. Si tenés un gobierno populista, se va a estrellar", decía Milei.

Al cerrar esa frase, Milei dejó un silencio ideal para que Castellanos se atreviera a retrucarle desde el público: "Como ahora". Sin embargo, el Presidente le contesto: “No, ahora hicimos el ajuste, que los malditos populistas dejaron plantada la bomba”.

"Terminala", respondió el hombre. "Sí, voy a terminar este mandato, ser reelecto y estar cuatro años más. Y te voy a dar una mala noticia adicional. Estamos sentando las bases para 100 años de liberalismo, así que, si no te gusta, ¡andate a Cuba!”.

Tras el cruce, Castellanos fue invitado por personal de Ceremonial y Protocolo de la Presidencia a seguir el acto desde otra sala. En un primer momento, la comitiva de Milei le pidió que la propia entidad fuese la encargada de retirar al hombre, pero sus autoridades se negaron, según La Nación. "lo único que faltaba era que viniera el FBI", se quejó el ingeniero.