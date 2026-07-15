Inédito anuncio de la FIFA de última hora para la final del Mundial 2026

La decisión de último momento que tomó la FIFA para la final del Mundial 2026 (foto: FIFA).

La FIFA hizo un anuncio inédito de última hora, pocos días antes de la final del Mundial 2026. Allí ya espera la Selección de España, que derrotó por 2-0 a Francia en la primera semifinal. El encuentro determinante por el título se llevará a cabo el domingo 19 de julio desde las 16 horas de Argentina. El rival de "La Roja" saldrá del vencedor del cruce entre la Selección Argentina e Inglaterra.

La novedad por parte de la entidad madre, que preside Gianni Infantino, es que venderá fragmentos del césped del estadio de la final. La definición por el trofeo será en el MetLife Stadium de Nueva Jersey, Estados Unidos. Cada pedazo del pasto se ofrecerá como artículo de colección oficial, solamente disponible a través del sitio web del organismo para Estados Unidos y Europa.

La FIFA venderá pedazos del césped del estadio de la final del Mundial 2026.

La FIFA venderá parcelas de césped del estadio de la final del Mundial 2026: los detalles

El precio unitario es de 450 dólares (unos 664.000 pesos argentinos al cambio oficial de hoy), aunque las entregas se limitarán a Estados Unidos y Europa. De esta manera, los residentes en Argentina no podrán adquirirlos.

Los fanáticos podrán quedarse con un pedazo encapsulado en un cubo de acrílico, que tendrá los logotipos de la FIFA y del Mundial 2026, junto con datos del partido, la fecha y el estadio. El paquete incluirá una memoria USB con un video que certifica la autenticidad y el origen del artículo. Cada pieza del césped se presentará dentro de un acrílico diseñado para su conservación, con sello de garantía y los emblemas oficiales.

La iniciativa busca ofrecer un artículo exclusivo a quienes deseen conservar un recuerdo físico del mayor evento del fútbol mundial. Remarcó que la venta arrancará en los 450 dólares y podrá llegar hasta 3.000, según el tamaño o la ubicación del fragmento dentro del campo de juego.

El organismo ya había implementado una iniciativa similar tras la final del Mundial de Clubes 2025, realizada también en el MetLife Stadium, aunque nunca lo había realizado en una Copa del Mundo de Selecciones. En esa ocasión, la FIFA ofreció fragmentos del campo de juego bajo el mismo formato. La exclusividad del producto y su precio lo convierten en un objeto de lujo para coleccionistas y fanáticos dispuestos a invertir en recuerdos del certamen.

Además del césped, la FIFA lanzó una variedad de productos oficiales, como réplicas de entradas, mini trofeos, valijas personalizadas y discos de vinilo con la música del torneo. Entre estos artículos, resaltan las réplicas de entradas a 19 dólares y la posibilidad de que el nombre del comprador aparezca en la pantalla del estadio por 79 dólares. Este último servicio solo muestra el nombre durante los entretiempos o pausas del partido y no garantiza exposición en cámaras.

El estadio de Nueva Jersey, escenario de la final del Mundial.

La posible recaudación de la FIFA con el Mundial 2026

Se espera ganar aproximadamente 9.000 millones de dólares durante el campeonato, una cifra que supera en 2.000 millones lo obtenido en Qatar. La mayor parte de esa suma provendrá de derechos de televisión, entradas con servicios de hospitality, marketing y sponsors, y la venta de merchandising.

Se estima que la venta de los trozos de césped podría generar entre 10 y 11 millones de dólares, pero no constituye el principal ingreso del torneo. Los tickets con servicios preferenciales alcanzan valores elevados, con entradas para la final que llegan hasta los 34.500 dólares.

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