Sorpresa por lo que dijo una actriz sobre la Selección Argentina: "Si perdemos, me alegra que sea con Inglaterra"

Una famosa actriz decidió hablar sobre el próximo enfrentamiento de Argentina contra Inglaterra en la semifinal del Mundial 2026.

Cuando le preguntaron a la actriz Anya Taylor-Joy a qué selección iba a alentar durante el cruce entre Argentina e Inglaterra por las semifinales del Mundial 2026, fue contundente con su respuesta.

Si bien nació en Miami, la actriz se crió en Buenos Aires desde los pocos meses de vida hasta los seis años. Vivió en San Isidro, asistió al colegio Northlands School y, desde entonces, mantuvo un fuerte vínculo con el país. Años más tarde se casó con Malcolm McRae, nacido en Alabama, quien actualmente vive en Los Ángeles.

En ese contexto, cuando le preguntaron de qué lado se iba a poner, respondió: “Hay mucha tensión en casa en este momento. Por suerte mi abuelo trabajó en las relaciones anglo-argentinas, así que creo que, en lo más profundo de mi corazón, es Argentina. Pero si vamos a perder, me alegra que sea con Inglaterra”.

Argentina se enfrentará nuevamente contra Inglaterra el próximo miércoles

La actriz Anya Taylor-Joy ya había dejado en claro su cariño por Argentina. El pasado 13 de junio asistió al estadio de Los Ángeles para alentar a la selección de Estados Unidos. Sin embargo, eligió hacerlo con la camiseta de la Selección Argentina, un gesto que emocionó a sus fanáticos argentinos y que recibió todo tipo de elogios en las redes sociales.

Ahora, la Selección Argentina se enfrentará a Inglaterra este miércoles 15 de julio, desde las 16:00 horas, en el Mercedes-Benz Stadium de Atlanta, por las semifinales del Mundial 2026. El equipo de Lionel Scaloni llega invicto al encuentro tras superar a Suiza en el tiempo suplementario de los cuartos de final y, además, vestirá la camiseta alternativa de color azul, una indumentaria asociada a las históricas victorias mundialistas de 1986 y 1998.

Por su parte, Inglaterra buscará meterse en una nueva final de la Copa del Mundo de la mano de figuras como Jude Bellingham y Harry Kane, en un nuevo capítulo de una de las rivalidades más emblemáticas del fútbol.

