Vacaciones de invierno: actividades gratuitas y experiencias interactivas en los principales shoppings del país

Las vacaciones de invierno llegan con una agenda renovada de propuestas para grandes y chicos en los centros comerciales de Grupo IRSA. Durante el receso escolar, los shoppings de Buenos Aires y distintas ciudades del país ofrecerán actividades gratuitas y experiencias interactivas que combinarán entretenimiento, cultura, tecnología y gastronomía.

La programación incluirá talleres, espectáculos infantiles, juegos inmersivos, parques inflables, experiencias de realidad virtual y espacios temáticos distribuidos en cada uno de los centros comerciales. Entre las principales atracciones se destaca la pista de patinaje sobre hielo de casi 400 metros cuadrados instalada en Alto Avellaneda, una de las propuestas más convocantes de esta temporada.

"Queremos que nuestros centros comerciales sean mucho más que un lugar de compra: buscamos que sean verdaderos puntos de encuentro para todas las familias", afirmó Gastón Manganiello, CMO de Grupo IRSA. Según explicó, la agenda fue diseñada para ofrecer experiencias adaptadas a cada shopping y consolidar estos espacios como lugares de encuentro durante las vacaciones.

Buenos Aires: entretenimiento para todas las edades

Los centros comerciales del Área Metropolitana de Buenos Aires concentrarán algunas de las propuestas más variadas del receso.

En Abasto Shopping, el tradicional Museo de los Niños volverá a ser el principal atractivo con espacios interactivos para explorar oficios y profesiones, una cancha de fútbol inspirada en el Mundial, juegos mecánicos de Neverland, propuestas gastronómicas y una cartelera de cine con estrenos como Toy Story 5 y la nueva película de Minions.

Alcorta Shopping desarrollará una programación que incluye talleres creativos, búsquedas del tesoro, espectáculos infantiles, maquillaje artístico y artistas circenses con actividades durante todo el receso.

Por su parte, Alto Avellaneda será uno de los grandes protagonistas con una pista de patinaje sobre hielo de casi 400 m², con capacidad para 100 personas y disponible hasta el 2 de agosto. La propuesta se complementará con Maldini Park, un espacio con minigolf, simuladores de Fórmula 1, ping pong y tejo de aire.

En Alto Palermo, las vacaciones estarán atravesadas por la tecnología con experiencias de realidad virtual junto a Metapark y una intervención artística del muralista Martín Ron, donde los chicos podrán participar pintando un mural colaborativo.

Mientras tanto, Distrito Arcos y Soleil Premium Outlet apostarán por el universo jurásico con actividades de paleontología, excavación de fósiles, talleres temáticos y experiencias inspiradas en Jurassic World.

En DOT Baires Shopping habrá minigolf, bowling, simuladores de Fórmula 1, talleres recreativos y una sala de cine completamente ambientada con la temática de Moana, además de propuestas gastronómicas y comerciales.

Por su parte, Patio Bullrich ofrecerá talleres artísticos, narraciones infantiles, shows musicales y espacios de juego libre, mientras que Terrazas de Mayo contará con un parque de inflables gigantes y una ruleta de premios con beneficios para los visitantes.

Propuestas en el interior del país

La agenda también llegará a los centros comerciales del interior con actividades adaptadas a cada región.

En Alto Comahue Shopping (Neuquén), las familias podrán recorrer el circuito interactivo Viaje por Argentina, disfrutar de una Zona Kids y participar de jornadas de cuentacuentos.

Alto NOA Shopping (Salta) combinará juegos, talleres, espectáculos inspirados en Minions & Monstruos, una pista de hielo y noches de folklore.

En Alto Rosario habrá parque inflable, microteatro, estaciones tecnológicas y actividades futboleras vinculadas a la Selección Argentina.

Córdoba Shopping reunirá experiencias inmersivas, actividades inspiradas en el Mundial, espacios para intercambio de figuritas, propuestas para la primera infancia y una amplia oferta gastronómica.

En Mendoza Shopping se desarrollarán talleres infantiles, actividades de inteligencia emocional, torneos deportivos y encuentros para fanáticos de Playmobil y figuritas.

Finalmente, Ribera Shopping, en Santa Fe, ofrecerá parque inflable, talleres gratuitos, estrenos de cine y propuestas gastronómicas para toda la familia.

Grupo IRSA, con presencia en todo el país

Grupo IRSA es una de las principales compañías de desarrollos inmobiliarios de Argentina y cuenta con una red de 18 centros comerciales, además de edificios de oficinas y hoteles emblemáticos como Llao Llao, InterContinental y Libertador.

La empresa genera más de 18.000 empleos directos e indirectos y desarrolla proyectos vinculados al comercio, el turismo y el desarrollo urbano en distintas provincias. A través de sus centros comerciales, impulsa propuestas que combinan consumo, entretenimiento y actividades culturales con el objetivo de convertir estos espacios en puntos de encuentro para las comunidades durante todo el año.