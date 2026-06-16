Pantallas gigantes, juegos y premios: así se vivirá el Mundial 2026 en distintos shoppings de todo el país

La cuenta regresiva para el Mundial 2026 ya se vive con intensidad en la Argentina y los centros comerciales de todo el país buscan convertirse en uno de los grandes escenarios para compartir la pasión por la Selección nacional. En ese contexto, Grupo IRSA lanzó una propuesta federal que transformará sus shoppings en puntos de encuentro con transmisiones en vivo, Fan Zones temáticas, tecnología, desafíos interactivos, premios y actividades para todas las edades.

La iniciativa abarcará la red de centros comerciales del grupo en distintas ciudades del país y tendrá como eje la posibilidad de vivir cada partido en comunidad, combinando la emoción del fútbol con experiencias de entretenimiento, juegos y actividades especiales vinculadas al torneo.

Uno de los espacios más destacados será Abasto Shopping, que hasta mediados de julio convertirá la Plaza del Zorzal, ubicada en el primer piso, en un estadio a cielo abierto. El lugar contará con una gran manga inflable de ingreso y distintas experiencias para los visitantes, como una clínica de freestyle, una cabina del fanático, desafíos de penales virtuales con inteligencia artificial, creación de figuritas mediante IA y la firma de una bandera colectiva para acompañar a la Selección Argentina.

Además, los asistentes podrán visitar “La Abastoneta”, una réplica del colectivo que acompañó los festejos de los campeones del mundo, recorrer una instalación dedicada a los tres títulos mundiales obtenidos por Argentina y participar de una trivia futbolera que permitirá sumar puntos dentro de Club Abasto.

En Alto Avellaneda, la propuesta llegará de la mano de una gran Fan Zone desarrollada junto a Gulf en el sector gastronómico del shopping. Allí se instalarán dos pantallas gigantes para seguir todos los partidos del torneo y se sumarán videojuegos de competición, una exhibición de un auto de carreras de la marca y distintas propuestas especiales durante los encuentros de la Selección.

En esas jornadas habrá maquillaje temático, estaciones de glitter, entrega de banderas y juegos como el “Penal Sensorial” y la “Ruleta Mundial”, que permitirán a los participantes acceder a premios y merchandising oficial, entre ellos camisetas, pelotas y gorras.

Alto Palermo también se suma a la fiesta mundialista con un desafío de penales disponible entre el 4 y el 19 de junio. Los usuarios de Appa que carguen facturas por un monto determinado podrán participar de la actividad, acumular puntos y acceder a premios exclusivos. Además, el centro comercial contará con espacios de intercambio de figuritas y muñecos Playmobil de la Selección.

Por su parte, DOT Baires Shopping tendrá un sector especialmente dedicado a los hinchas dentro de RONDA, con espacios para fotografías, metegoles y arcos de penales. En Rosario, la campaña “Unidos por la Pasión” ofrecerá talleres y experiencias tecnológicas, entre ellas desafíos de goles, murales de promesas de los hinchas, maquillaje temático, personalización de accesorios y actividades para atajar penales.

La experiencia federal

En Córdoba Shopping, la programación se extenderá durante junio y julio con un espacio mundialista dentro de Q26 que incluirá intercambio de figuritas, tatuajes temporales y promociones especiales. Además, junto a la firma New Sport organizarán torneos de metegol y mini canchas con premios aportados por distintas marcas.

En Mendoza Shopping, la propuesta tendrá como protagonista al “Fútbol Sentado”, una experiencia en la que los participantes deberán convertir goles sin levantarse de sus asientos. También habrá actividades como “Huellas de Pasión”, donde los visitantes crearán una bandera celeste y blanca con sus propias manos, además de maquillaje y espectáculos en las jornadas en las que juegue la Selección.

En el norte del país, Alto NOA se posicionará como el punto de encuentro de los hinchas salteños con sorteos, juegos en el patio de comidas y una ronda diaria de intercambio de figuritas y Playmobil.

A su vez, otros centros comerciales de la red, como Alto Comahue, Distrito Arcos, Soleil Premium Outlet y Terrazas de Mayo, también participarán de la propuesta con promociones especiales vinculadas a los muñecos Playmobil de la Selección Argentina, mediante las cuales los clientes podrán participar de sorteos por camisetas oficiales firmadas por los campeones del mundo.

Como parte de la experiencia, todos los shoppings de Grupo IRSA —con excepción de Patio Bullrich y Alcorta Shopping— transmitirán en vivo los partidos del Mundial en sus patios de comidas, consolidándose como espacios donde familias y grupos de amigos podrán reunirse para alentar a la Selección Argentina.

Con esta propuesta, Grupo IRSA busca potenciar sus centros comerciales como espacios de encuentro, integrando tecnología, entretenimiento y experiencias participativas alrededor de uno de los acontecimientos deportivos más importantes del planeta.

La compañía, líder en desarrollos inmobiliarios en Argentina, cuenta con una trayectoria de más de tres décadas y una presencia que abarca 18 centros comerciales, edificios de oficinas y hoteles emblemáticos. Además, genera más de 18 mil puestos de trabajo directos e indirectos en todo el país, con una estrategia orientada a la innovación, el desarrollo urbano y la creación de nuevas experiencias para sus visitantes.