Con el Mundial terminado y el comienzo de una etapa de definiciones en el horizonte inmediato, Jorge Macri y Javier Milei se muestran cada vez más cerca, mientras la distancia entre el PRO porteño y Horacio Rodríguez Larreta se profundiza a niveles insalvables. Se trata de proyectos opuestos y confrontaciones abiertas que aparecen como parte de una disputa anticipada por el control de la Ciudad, con el espacio público como el objeto de la discusión más acalorada. Ninguno de los dos puede aspirar a una victoria en primera vuelta, pero el macrismo capitalino se entusiasma con el 51% que obtuvo Patricia Bullrich en el marco de una alianza de derecha, mientras que el exjefe de Gobierno apuesta a ingresar a un balotaje que lo enfrente directamente con el extremo mileísta.

Este contenido se hizo gracias al apoyo de la comunidad de El Destape. Sumate. Sigamos haciendo historia. SUSCRIBITE A EL DESTAPE

En privado, un ministro de la Ciudad describió a Larreta como parte del pasado, un "PRO residual" que ya no es un actor de peso en la política porteña y que, en caso de querer aliarse con el peronismo local, quedará absorbido por la etiqueta de kirchnerista, inhabilitándolo para interpelar al votante que tradicionalmente elige al partido amarillo en la Capital. En especial porque, según leen en Uspallata, las mayores críticas a la gestión provienen de la derecha y no tanto de la izquierda.

Larreta apuesta a diferenciarse de esa política de mano dura cada vez más parecida a la del gobierno nacional, y esa posición es cada vez más explícita. Integración, desarrollo y método de gestión aparecen como los pilares de su propuesta para volver a gobernar la Ciudad. Su estrategia es clara: apuesta a la cercanía con los vecinos de la Capital con caminatas, cafés y respuestas directas en las redes sociales. Quiere, desde la Legislatura pero sobre todo desde la conducción de la administración, responder mano a mano la mayor cantidad de solicitudes. Busca brindar soluciones y, de paso, lograr que la gente se sienta parte , por lo que también empezó a recopilar propuestas de los vecinos para mejorar el distrito.

En ese plan, Larreta fue contundente al marcar diferencias: “Donde Jorge Macri propone hacer un muro yo quiero hacer un puente. Totalmente al revés”, sostuvo en referencia al límite de la CABA con el conurbano. El antagonista de Horacio ya está claro y es el actual jefe de Gobierno. Es que el PRO ya lo lanzó como candidato a la reelección y piensa que está en condiciones de competir porque la gestión mejoró y porque a nivel nacional La Libertad Avanza ya no está tan fuerte como al comienzo. Además, el oficialismo nacional se quedó sin candidato local luego de que Manuel Adorni, el que le había ganado a los amarillos el año pasado, tuviera que retirarse envuelto en el escándalo de una causa que investiga el crecimiento de su patrimonio desde que asumió la función pública.

Pero mientras la distancia entre el PRO y Larreta se amplía, la brecha entre el PRO y La Libertad Avanza se achica. Diego Santilli, jefe de Gabinete, destacó este fin de semana que en 2025 el oficialismo ganó en 15 de 24 provincias y avanzó en acuerdos electorales en algunas de ellas , mientras que buscó competir en soledad en otras. Fue una estrategia triunfalista que le adjudicó directamente a Karina Milei. “Provincia de Buenos Aires, hubo acuerdo. Ciudad de Buenos Aires, hubo acuerdo. En Chaco, hubo acuerdo. En Entre Ríos, acuerdo”, enumeró, abriendo la puerta a que esos distritos repitan la modalidad el año que viene porque “ese camino” de pactos selectivos “es el que la mesa política liderada por Karina va a trabajar para llevar adelante”.

Como en el Tedeum del 9 de julio, Macri tuvo su foto con el Presidente y su hermana, quienes se acercaron en La Rural a saludarlo a él y a su familia. La imagen fue compartida por Sandra Petovello y replicada por el jefe de Gobierno, quien en su discurso muestra un perfil similar al de los violetas, con foco en el orden y la obra pública. El fin de semana, El Destape contó los detalles del coqueteo entre los dos sectores y cómo para el PRO es positivo que LLA le discuta agenda: con el poder que otorga la gestión, el macrismo cree estar en condiciones de recuperar el electorado que migró al mileísmo. La intención es lograr un acuerdo con la Casa Rosada teniendo en cuenta el resultado más que positivo obtenido en octubre de 2025 , pero, de no conseguirlo, estar en condiciones de disputar mano a mano a ese votante.

Del otro lado, Larreta no oculta su distancia con el PRO. Para él, el partido ya no representa lo que supo representar. “Yo también me equivoqué, lo impulsé y después reconocí el error”, dijo en referencia a Jorge Macri, que desembarcó en la Ciudad durante su administración. El último cruce de Horacio con Uspallata fue por la basura y la limpieza de las calles: “Es una decisión política que la Ciudad tenga olor a pis”, dijo en redes.

Con la misma dinámica que utiliza para sus propuestas en materia de vivienda (donde cruza diagnósticos, experiencias internacionales y su aplicabilidad en la Ciudad), el legislador se metió con el inconveniente de la basura que, según confió una fuente de Uspallata, empezó a mejorar ante los ojos de los porteños con controles cada vez más duros para garantizar que los residuos se saquen en horarios determinados, llegando incluso a clausurar locales que incumplan la norma.

Según detalló Larreta, la CABA siempre produjo mucha basura y cada barrio requiere soluciones diferentes. En Madrid, sostuvo, se incorporaron sensores de llenado para que el sistema detecte automáticamente cuando un contenedor está cerca de colapsar para priorizar la recolección. Así, bajo el lema del "próximo paso" —utilizado para el relanzamiento del PRO nacional —, la propuesta para la Ciudad es combinar contenedores adaptados según la zona, sensores para anticipar desbordes, rutas inteligentes para los camiones y más reciclaje. Así comenzó la disputa por el metro cuadrado, uno de los fuertes históricos del PRO.