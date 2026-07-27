Barracas Central separó a Gonzalo Morales, el futbolista denunciado por violencia de género por su expareja

Barracas Central apartó del plantel de Primera División al futbolista Gonzalo Morales, quien fue denunciado en la Justicia por violencia de género contra Karen Dinna, su ex pareja. Así lo comunicó el club este lunes por la tarde en sus redes sociales, en un mensaje en el que "reafirma su absoluto rechazo a toda forma de violencia de género y renueva su compromiso con el respeto, la integridad y los valores que deben regir dentro y fuera del ámbito deportivo".

"En ese sentido, Barracas Central continuará colaborando con las autoridades competentes en todo aquello que resulte necesario para el esclarecimiento de los hechos y actuará con la responsabilidad que la situación requiere, adoptando las medidas que correspondan en función de la evolución de las actuaciones judiciales, siempre con pleno respeto por el debido proceso y las decisiones que adopte la Justicia", cerró el comunicado. El jugador había sido titular en el último partido del 'Guapo' frente a River Plate y autor del único gol del encuentro disputado en el Estadio Monumental.

El relato de Karen Dinna, ex pareja de Gonzalo Morales: "Ya no tengo miedo"

En el posteo, Dinna relató que vivió "situaciones que jamás pensé que iba a soportar: me agarró del pelo, me ahorcó, me golpeó con piñas y patadas hasta dejarme días sin poder caminar, y me amenazó diciéndome que no iba a salir viva de su camioneta". También denunció presuntos episodios de amenazas y hostigamiento: "Iba a entrenar y me encerraba en la casa con llave por qué tenía miedo que me vaya y lo dejé. Cuando quise denunciarlo, también recibí amenazas de su familia. Me decían que 'con plata se arregla todo', que nadie me iba a creer y que, si denunciaba, me iban a venir a buscar. Ese miedo hizo que tardara en animarme a hablar", relató.

Y continuó: "Nadie tiene derecho a humillar, manipular, controlar, golpear o amenazar a otra persona. Hoy la denuncia ya está hecha. Comparto esto porque no quiero seguir callando y porque deseo que ninguna otra mujer tenga que pasar por lo mismo. Pedir ayuda no es un signo de debilidad; es el primer paso para salir de la violencia. Hoy elegí hablar. Y ya no tengo miedo de contar mi verdad".

Dinna acompaña el posteo con fotos de su cara y cuerpo llenos de moretones, y capturas de pantalla de lo que parecen ser conversaciones de Whatsapp con Morales y la mamá del jugador de fútbol. En el primer caso, se ven mensajes en los que ella le recrimina por los golpes que le dio y él le contesta primero con un cortante "Chau Karen", solo para luego agregar un "Te amo".

En el chat que se presume mantiene con la madre de Morales, en tanto, se ven mensajes en los que esa mujer le pide perdón por la situación que está atravesando y le dice que la entiende.

La Línea 144 es un servicio gratuito, confidencial y de alcance nacional en Argentina que brinda contención, orientación y asesoramiento ante situaciones de violencia por motivos de género. Funciona las 24 horas, los 365 días del año