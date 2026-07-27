Cómo sería la visita del papa León XIV a la Argentina: qué se sabe hasta el momento

La posible visita del papa León XIV a la Argentina es uno de los acontecimientos más esperados por millones de fieles. Aunque todavía no hay confirmación oficial por parte del Vaticano, el presidente de la Conferencia Episcopal Argentina, Monseñor Marcelo Colombo, habló sobre los rumores y expectativas en torno al supuesto arribo del sumo pontífice.

En caso de confirmarse la visita, Monseñor Colombo anticipó que se prevé un itinerario federal que trasciende la Ciudad de Buenos Aires. "Estaría previsto que visite varias partes de la Argentina", aseguró el clérigo en diálogo con Net TV, pero la decisión final es de la Santa Sede.

"Después de evaluar los distintos lugares, van a poder establecer concretamente dónde. En el caso del Perú, imagino que es mucho más simple para el Santo Padre porque conoce muy bien y ha estado hasta no hace mucho allí", consideró el religioso.

En ese sentido, Colombo explicó que especialistas enviados por la Santa Sede realizaron un relevamiento de escenarios y logística. “Es una visita que se hace con expertos, con especialistas, para ver posibles lugares”, precisó en diálogo con Radio Mitre hace unos días.

Asimismo, el arzobispo de Mendoza subrayó que el operativo no se limita a la agenda religiosa, ya que alrededor de un viaje papal se despliega un engranaje que incluye seguridad, representantes vaticanos y periodistas acreditados. “A veces creo que llegan hasta ochenta”, señaló sobre la cantidad de corresponsales que acompañan al Papa en sus giras internacionales.

El posible recorrido del papa León XIV en Argentina

En diálogo con Punto a Punto Radio el periodista Sergio Rubin aseguró que "estamos en la cuenta regresiva", ya que en estos días debería realizarse el anuncio oficial, "con la fecha concreta y los países que visitará" el Papa.

Según Rubin, el recorrido previsto incluiría Uruguay, Argentina y Perú, en ese orden, entre el 8 y el 18 de noviembre. Durante su paso por nuestro país, sería "solamente Buenos Aires, Luján y Córdoba; finalmente no estaría Santiago del Estero, como se pensaba inicialmente".

El periodista también precisó que la permanencia en Argentina sería de unos tres días, mientras que en Perú concentraría la mayor parte del viaje dado el fuerte vínculo que León XIV mantiene con ese país, donde llegó a ser obispo de Chiclayo.

¿Qué hará León XIV en Argentina?

Al ser consultado sobre cómo sería la agenda social del una eventual visita de León XIV, Monseñor Colombo destacó que "es un pastor" quien visitaría la Argentina, por ende, "su mirada no tiene la pretensión de una naturaleza macroeconómica o de alguna afinidad político-partidaria".

"No se puede, sin duda, imaginar un discurso neutro. La figura del Papa, naturalmente, tiene aspectos de una paternidad respecto de su pueblo que lo llevará, sobre todo, a acompañar o a entrar en contacto con situaciones de vulnerabilidad o también de invisibilidad en algunos aspectos de la política conceptual", aseguró el presidente de la Conferencia Episcopal Argentina.

Por otra parte, al ser consultado sobre las fechas que circulan en los medios, Colombo fue categórico: “Son hipótesis”, dijo, y reiteró que ni él ni el Episcopado cuentan con días confirmados para la visita. El presidente del Episcopado aclaró que la confirmación dependerá de la coordinación con los otros países de la gira y explicó que “hay que ver cómo se compagina con Perú y Uruguay”.