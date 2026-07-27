La actuación de Los Manseros Santiagueños en el marco del Festival La Porteña regaló una de las postales más profundas y conmovedoras de la jornada. El clímax emotivo ocurrió durante la interpretación de “Eterno Amor”, la emblemática zamba escrita por el recordado Martín Paz, hijo del legendario Onofre Paz.

La composición, dueña de una marcada potencia lírica y sentimental, volvió a movilizar hasta las lágrimas al veterano referente de la música popular. Sobre el escenario, Onofre le rindió un sincero tributo a la memoria y al legado artístico de su hijo, desplegando una ejecución atravesada por el afecto filial y la nostalgia.“Me dieron ganas de llorar y lloré", confesó, mientras a su lado lo acompañaba su hija Flor Paz, quién también es una artista destacada dentro del ambiente.

El público respondió con un aplauso cerrado y de pie, transformando ese pasaje del show en un testimonio vivo del lazo indeleble que une a la obra, la memoria y el amor familiar. Más tarde, los organizadores del evento, que tuvo lugar en el barrio porteño de Palermo difundieron el clip y se llenó de reacciones de cariño para el emblemático músico del folklore.

Luego de haber reunido a más de 10.000 espectadores en su última convocatoria, La Porteña desarrolló una nueva entrega de Sapucay, la propuesta festivalera que ratifica el excelente presente que atraviesa la música de raíz nativa y su profunda sintonía con las nuevas generaciones de oyentes.

El ciclo, celebrado entre el 22 y el 25 de julio, contó con la conducción de Nicolás Membriani, reconocido payador oficial del Festival de Doma y Folklore de Jesús María, en dupla con Néstor Ramello. Ambos le imprimieron a las cuatro veladas el color, la soltura y la impronta bien criolla que distingue a las grandes celebraciones del interior del país.

Los Manseros Santiagueños se presentaron en el Festival La Porteña y Onofre Paz estallo en llanto con la canción "Eterno Amor".

Hacia el final de cada jornada, la propuesta mantuvo su sello festivo con la musicalización del DJ Tucu Ledesma, extendiendo el baile y la celebración colectiva hasta altas horas de la madrugada. Además de la presencia de la legendaria agrupación santiagueña, la programación del evento albergó a destacadas figuras de la escena popular argentina: Sele Vera y Los Pampas; Dúo Coplanacu; Nahuel Pennisi; Flor Paz; Los Tabaleros; Nati Pastorutti; Los Tordos; Los Zainos; Josué Escudero; Pucho González; Agustina Mas y Del Mismo Palo.

Asombro en el folklore por la historia del hit de Los Manseros Santiagueños "Eterno Amor"

El folklore argentino tiene un himno moderno que no para de sonar en peñas y festivales: "Eterno Amor". Este tema, grabado por Los Manseros Santiagueños y compuesto por Martín Paz y Miguel Arce, superó las trescientas versiones, pero su origen y la inspiración detrás de la letra generan aún debate.

Este año, Soledad Pastorutti reveló el secreto que había guardado por mucho tiempo. La cantante contó: “Yo lo sabía porque alguna vez Martín me lo contó. Pero, bueno, en ese momento no se dijo públicamente; se podía llevar a un malentendido o una mala interpretación. Él ha sido un señor muy respetuoso conmigo siempre. Un tipo que yo admiré profundamente y que lamenté mucho su desaparición física porque era uno de los compositores que estaba alimentando lo nuestro constantemente”.