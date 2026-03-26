Santiago Paz, joven cantautor y músico, reveló que su próximo proyecto es lanzar un disco con canciones de su padre, el recordado Martín Paz, quien fuera integrante de Los Manseros Santiagueños. Este álbum combinará temas populares y otros menos conocidos, e incluirá la participación de invitados especiales que ya están siendo convocados y grabados.

El artista, nacido en General Rodríguez, destacó su vínculo con la tradición familiar: "Tengo ese gusto de poder de alguna forma heredar la tradición Mansera de mi padre (Martín) y de mi abuelo (Onofre Paz, fundador de los Manseros Santiagueños), a quien no veo mucho, pero que estoy seguro que sigue de cerca mi carrera".

Santiago recordó además su inicio en los grandes escenarios del folklore, que se dio en 2021, justo después de la pandemia que afectó al mundo. "Debuté en festivales como Jesús María y Cosquín, pero también me quiero acordar de mi primera vez en el Teatro Broadway de la capital con Los Manseros y siento que en ese momento, al ver la gente desde el escenario, confirmé definitivamente que iba a desarrollar mi carrera solista", confesó.

El cantante aclaró que, durante una entrevista con FolkloreCLUB, aunque su fuerte es la chacarera santiagueña con temas como "Semillas de chacarera", también se permite explorar otros ritmos tradicionales como la zamba para enriquecer lo que él llama un folklore nuevo. Sin embargo, aclaró que siempre mantiene un profundo respeto por las raíces y la identidad cultural que representan estas músicas.

Santiago Paz: ''Quiero seguir con orgullo el legado musical de mi padre Martín Paz'.

El sentido recuerdo de Martín Paz

En cuanto al disco homenaje, Santiago contó que está trabajando arduamente junto a su equipo en la producción. "Creo que se lo debemos porque es un gran cantautor y, al contar con invitados que todavía no puedo anunciar para no quemarlo, me llevará el tiempo necesario para lograrlo", aseguró. Además, adelantó que la idea es presentar el álbum en los principales festivales y escenarios del país, como Jesús María, Cosquín y Santiago del Estero, para mantener vivo el legado de su padre.

Finalmente, el músico expresó su deseo de llevar adelante este proyecto también en Buenos Aires, la ciudad donde creció y recibió los primeros consejos del recordado artista. "Por supuesto que también en Buenos Aires, ese lugar donde me crié y donde recibí los primeros consejos de mi padre y de quien quiero seguir su legado", concluyó emocionado. Cabe recordar que Martín Paz tenía 48 años cuando falleció de cáncer en octubre de 2023.