En un mensaje que compartieron los delegados, y que se replicó en cuentas de redes sociales especializadas en colectivos.

A diez días de haber reanudado su recorrido, la línea 148 de colectivos nuevamente está de paro en reclamo de salarios atrasados e inconvenientes con las cabeceras, según denunciaron los trabajadores, quienes afrontaron varios meses de incertidumbre y una declaración de quiebra por parte de El Nuevo Halcón S.A., empresa que operaba el servicio.

Sin embargo, denunciaron que Misión Buenos Aires -la nueva operadora- incumplió con el Convenio Colectivo de Trabajo 460/73 de la Unión Tranviarios Automotor (UTA). Además, los acusaron de realizar "informes arbitrarios y no brindan confort en las cabeceras". También advirtieron que quieren "derivar choferes a otras líneas de la firma". Hasta el momento no confirmaron cuándo reanudará el servicio.

En un mensaje que compartieron los delegados, y que se replicó en cuentas de redes sociales especializadas en colectivos, se evidenciaron las condiciones en las que desarrollan sus tareas. "Les recordamos a todos los trabajadores que se encuentren en cabeceras y las mismas no cuenten con baño, deberán dirigirse a las instalaciones de la empresa a realizar sus necesidades", indicaron.

También sostuvieron que las planillas sólo pueden ser manipuladas por inspectores de El Halcón, evitando que lo realice personal de otra línea. También recordaron que las unidades que "no se encuentren en condiciones de circular", deberán ser llevadas a reparar.

El nuevo servicio

Como la operación de la línea 148, Misión Buenos Aires llevó adelante una restructuración que modificó los ramales y sumó la prestación de servicio con coches 0 kilómetros. En total, brinda seis servicios que conectan Plaza Constitución, en la Ciudad de Buenos Aires, con la zona sur del conurbano bonaerense

Los ramales quedaron de la siguiente manera:

A) Cementario por Irigoyen (ex C por Irigoyen)

B) La Capilla por Senzabello (ex C por Senzabello)

D) Villa del Plata (ex H)

G) Estación Solano por 844 (ex E por 844)

H) Estación Solano por Monteverde (ex F por Monteverde)

I) Estación Solano por San Martín (ex G por San Martín)

Con la reanudación de circulación, Misión Buenos Aires confirmó también la continuidad de 400 puestos laborales, después de cuatro meses de afectación y retrasos en la liquidación de salarios.

¿Cuánto sale el boleto en la línea 148?

A partir del próximo lunes 4 de mayo, las tarifas de los colectivos en el AMBA, incluyendo la línea 148, absorberán un incremento del 5,4%, lo que elevará el mínimo a $ 918,35 con Tarjeta SUBE registrada.