La provincia de Santa Fe vivió un insólito episodio luego de que dos pasajeros fueran detenidos mientras viajaban en un vuelo internacional tras haber intentado tener relaciones sexuales en plena aeronave.

El hecho sucedió este sábado en un vuelo de Copa Airlines que salió desde Panamá y aterrizó en el Aeropuerto Internacional de Rosario durante la madrugada.

Según informaron medios locales, los pasajeros demorados son un hombre de 55 años y una mujer de 60, quienes fueron encontrados semidesnudos en sus asiento, ubicados en la fila F del vuelo.

La jefa de la cabina reportó al supervisor de la empresa aérea lo que había sucedido y le manifestó su intención de iniciar un acción penal por exhibicionismo, situación que se concretó apenas tocaron el aeropuerto rosarino.

Teniendo en cuenta los protocolos establecidos para este tipo de situaciones, se dio intervención al Ministerio Público de la Acusación de la provincia de Santa Fe.

En las últimas horas se conoció que las personas involucradas fueron identificadas como Mauricio C. y Sandra O. Ambos viajaban en clase ejecutiva y posteriormente fueron trasladados a la comisaría 12, ubicada en el barrio rosarino de Ludueña, donde quedaron a disposición de la Justicia, informó El Once.

¿Qué dice el Código Aeronáutico sobre tener sexo a bordo de un avión?

El Código Aeronáutico, que regula la Administración Nacional de Aviación Civil (ANAC), no establece una disposición puntual sobre realizar actos sexuales en el interior de una aeronave. Sin embargo, este tipo de conductas infringe las reglas que regulan el comportamiento de los pasajeros, incluso pueden obstaculizar la tarea del comandante, quien es responsable de garantizar el orden y la seguridad durante el vuelo.

Es el comandante quien tiene la facultad de intervenir ante cualquier situación que ponga en riesgo la seguridad, la disciplina o el desarrollo normal de la operación. Al tratarse de episodios de exhibicionismo, el hecho puede derivar en intervenciones contravencionales o penales, fuera del ámbito del Código Aeronáutico.

Además, la ANAC tiene normativas específicas sobre las conductas que pueden alterar el desarrollo habitual del vuelo. Por su parte, la aerolínea puede imponer sanciones a los pasajeros involucrados, e incluso se les puede prohibir embarcar en futuros vuelos.