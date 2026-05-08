De macristas a la pareja de periodista de TN: el gobierno busca copar la Cámara del Trabajo con jueces afines hasta disolverla

El gobierno de Javier Milei avanza con el copamiento de la estratégica Cámara Nacional de Apelaciones del Trabajo mediante la designación de jueces afines mientras espera que se vaya concretando paulatinamente la disolución del fuero laboral, que dispuso en la Reforma Laboral y el convenio de traspaso de la mentada Justicia a la órbita porteña. La estrategia de nombrar magistrados que le respondan a sus intereses en unos tribunales que pretende hacer desaparecer tiene un objetivo central: blindar la legislación anti-obrera mientras exista la Justicia Nacional del Trabajo (JNT), cuyo aniquilamiento demandará unos años. Esto se da con la particularidad de que en el acuerdo de traspaso rubricado en febrero de este año por los gobiernos de la Nación y de la Ciudad de Buenos Aires se estableció que no se debían impulsar designaciones. Si bien el acuerdo aún no entró en vigencia porque no fue aprobado por la Legislatura porteña la avanzada del mileísmo sobre la cámara choca de frente con lo que se escribió en ese documento.

El copamiento

La cámara está compuesta por 30 vocalías que se divide en 10 salas de 3 jueces/as cada una. En la actualidad, según indicaron desde el tribunal a El Destape, hay 15 vacantes. Y el Poder Ejecutivo está en condiciones de nombrar 10 magistrados de esos 15 ya que todos esos cargos fueron concursados y tienen sus ternas cerradas y ya remitidas al gobierno. Los restantes 5 cargos, indicaron desde el tribunal, no se van a concursar por la decretada disolución de la JNT. De los 10 puestos vacantes concursados uno tiene un candidato recientemente designado por el ministro de Justicia de la Nación, Juan Bautista Mahiques, mientras otros cinco están por nombrarse en lo inmediato, según se dejó trascender desde la Casa Rosada.

El 6 de mayo pasado el ministro Mahiques informó a la secretaria Legal y Técnica del gobierno, María Ibarzabal Murphy, que elevó el pliego de Claudio Loguarro para que ocupe la vacante de la sala III de la cámara laboral. “Tengo el agrado de dirigirme a usted con relación al expediente de la referencia, a efectos de remitir a consideración del Poder Ejecutivo Nacional, en los términos del artículo 99, inciso 4, de la CONSTITUCIÓN NACIONAL, un Proyecto de Mensaje al HONORABLE SENADO DE LA NACIÓN para solicitar el acuerdo que posibilite la designación del doctor Claudio Fabián LOGUARRO, en el cargo de VOCAL DE LA CÁMARA NACIONAL DE APELACIONES DEL TRABAJO DE LA CAPITAL FEDERAL, SALA III”, escribió Mahiques.

Loguarro actualmente es juez de primera instancia en el fuero laboral y se lo vincula al macrismo. Es que fue nombrado juez durante el gobierno de Mauricio Macri cuando el actual ministro Juan Bautista Mahiques era el número 3 de la cartera judicial, que entonces comandaba Germán Garavano.

Ahora solo resta que el Senado apruebe con mayoría simple el pliego de Loguarro para que se termine de convertir en camarista.

El gobierno dejó trascender que además de Loguarro nombraría a 5 magistrados más en la Cámara Laboral. En total, desde la cúpula del ministerio dijeron a integrantes de la Asociación de Magistrados que designarían a tres jueces de cada uno de los dos concursos que se realizaron para cubrir las vacantes del tribunal revisor del fuero nacional del Trabajo.

Todos los camaristas saldrán de los concursos Nº 451 y Nº 485 que ya fueron remitidos al Poder Ejecutivo, según se informa en el apartado “concursos” del Consejo de la Magistratura. Justamente, Loguarro integraba la cuarta terna del concurso Nº 451 (era el peor ternado de los 12 candidatos de ese concurso).

En el mentado concurso Nº 451 se concursaron 4 cargos, uno para la sala II, otro para la III, para la V y para la VII. Los ternados son los siguientes:

Primera terna: 1°) Graciela Eleonora Slavin; 5°) Diego Javier Tula; y 9°) Gonzalo Barciela.



Segunda terna: 2°) Paula Costanza Sardegna; 6°) Adriana Norma Valinotti; y, 10°) Alberto Alejandro Calandrino.



Tercera terna: 3°) Raúl Horacio Ojeda; 7°) Diego Fernando Manauta; y, 11°) Andrea Spraggon Perciavalle.



Cuarta terna: 4°) Juan Ignacio Orsini; 8°) María Gabriela Alcolumbre; y, 12°) Claudio Fabián Loguarro. De esta última terna el elegido fue Loguarro, que fue ubicado en la sala III. Con el posicionamiento que se le conoce a este magistrado de primera instancia, no es de esperar que esta sala tenga un sesgo progresista o en favor de los trabajadores en aspectos importantes. Todo indica que hará mayoría en cuestiones determinantes con Alejandro Perugini, quien fue nombrado por Macri, que si bien no es “mileista” mucho menos es “progresista ideológicamente”, según pudo reconstruir este medio. “En los temas comunes sería una sala clásica pero en los temas complejos para el gobierno es factible que se terminen desprendiendo del caso aplicando la Ley de Modernización Laboral”, señalaron fuentes que transitan los tribunales del Trabajo.



Ante este escenario es de esperar que el gobierno postule a dos jueces de las restantes tres ternas.

En el concurso Nº 485, por su parte, hay 6 cargos a cubrir: dos cargos en la sala X y un cargo en las salas VI, VII, VIII y IX. Las ternas ya definidas para este concurso con las siguientes:

Primera terna: 1°) Juan Ignacio Orsini; 7°) Diego Javier Tula; y 13°) Marina Edith Pisacco.



Segunda terna: 2°) Matías Sebastián Moreno Espeja; 8°) Daniela Ducros Novelli; y, 14°) Federico Javier Escobares.



Tercera terna: 3°) Adriana Norma Valinotti; 9°) Ana Clara Alfie; y, 15°) José Ignacio Ramonet.



Cuarta terna: 4°) Alejandro Aníbal Segura; 10°) Viviana Mariel Dobarro; y, 16°) Raúl Floreal Esteban.



Quinta terna: 5°) Rosalía Romero ; 11°) María Gabriela Alcolumbre; y, 17°) Luis Federico Padín.



; 11°) María Gabriela Alcolumbre; y, 17°) Luis Federico Padín. Sexta terna: 6°) María Claudia Jueguen; 12°) Liliana Rodríguez Fernández; y, 18°) Francisco Elissondo.



Los nombres que pican en punta en este concurso son los de las juezas de primera instancia Marina Edith Pisacco (pareja del periodista de TN Adrián Ventura, de perfil de derecha) y Rosalía Romero, de perfil antikirchnerista. Pisacco, por ejemplo, ya actuó en un caso derivado de la Reforma Laboral impulsado por la Unión de Empleados Judiciales de la Nación enviando la causa al fuero Contencioso Administrativo, donde el gobierno pisa más fuerte que en el fuero laboral.

La contradicción

La avanzada sobre la Cámara Nacional del Trabajo que está haciendo el gobierno se contradice con lo establecido por el propio Poder Ejecutivo en el acuerdo de traspaso de la JNT a la órbita porteña que firmó con la administración de la Ciudad a comienzos de este año.

En la cláusula 2 del mentado acuerdo de traspaso se estableció “no promover nuevas designaciones —ni impulsar aquellas que se encuentren en trámite— de magistrados; funcionarios o personal especializado para cubrir vacantes de la Justicia Nacional del Trabajo, cuando las mismas se correspondan con las competencias cuya transferencia al GCABA haya sido dispuesta por el presente o se encuentre en ejecución, sin perjuicio de las que resulten indispensables para garantizar la continuidad, del servicio de justicia durante el período de transición”.

“Es un escándalo si cubren varias vacantes más allá de las necesarias para la continuidad hasta que terminen con las causas en trámite”, señalan desde el fuero nacional del Trabajo tras recordar lo señalado en la cláusula 2.

¿Cuál sería la coartada para habilitar este copamiento del tribunal revisor? Que se necesitan jueces con urgencia para que la cámara pueda funcionar y que el acuerdo por ahora no entró en vigencia.

En lo que respecta a la urgencia de los nombramientos, esta situación debiera aclararse a la hora de la designación. En el mensaje de elevación de Loguarro firmado por Mahiques no hubo ninguna referencia a esa cuestión.

En lo que hace a la entrada en vigencia del acuerdo es cierto que la Legislatura porteña aún no lo aprobó y que además sobre el mismo pesa una cautelar dispuesta por el juez laboral de primera instancia Herman Mendel. Pero eso es tan cierto como que el mismo gobierno nacional que impulsa nuevos nombramientos en la cámara firmó la prohibición de hacer designaciones; así como que es muy factible que la Cámara en lo Contencioso Administrativo Federal levante el amparo más temprano que tarde. De hecho, según indicaron fuentes judiciales a El Destape, hubo un pedido del Ejecutivo para que se deje sin efecto esa medida que suspende la entrada en vigencia del acuerdo de traspaso.