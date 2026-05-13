Honda recibirá inyección de 19 millones de dólares para hacer frente a problemas con los motores de F1

FOTO DE ARCHIVO: Toshihiro Mibe, CEO de Honda, asiste a una conferencia de prensa en Tokio

Honda, socio de Aston Martin y cuyo motor para 2026 se encuentra muy por detrás del de los fabricantes ‌rivales de Fórmula 1, podría ‌recibir autorización para invertir 19 millones de dólares más en desarrollo tras el Gran Premio de Canadá de la próxima semana.

La FIA, organismo rector, publicó el miércoles una explicación sobre cómo se aplicarían las Oportunidades Adicionales de Desarrollo y Actualización (ADUO, por su sigla en inglés) tras el final del primer periodo de revisión posterior a ​Montreal.

Las ADUO ofrecen a ⁠un fabricante la oportunidad de mejorar su unidad de potencia durante ‌la temporada si esta se encuentra al menos ⁠un 2% por detrás de la que mejor ⁠rendimiento ofrece.

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El director de monoplazas de la FIA, Nikolas Tombazis, lo describió como un mecanismo de alivio del límite de costos.

"No es una ⁠solución milagrosa ni es como si la FIA estuviera regalando ​puntos a quien va por detrás. Simplemente les ‌da margen para desarrollar su unidad ‌de potencia dentro del marco establecido por el reglamento técnico", ⁠dijo.

La Fórmula 1 ha entrado esta temporada en una nueva era en materia de motores, en la que Honda ha sustituido a Mercedes como proveedor de Aston Martin, en un acuerdo de exclusividad ​cuyos resultados ‌han estado muy por debajo de las expectativas.

La temporada se divide en tres periodos durante los cuales se analiza el rendimiento de los motores para determinar si un fabricante puede optar a la ADUO. El primer periodo se ha ⁠ajustado tras la cancelación de las carreras de abril en Baréin y Arabia Saudita .

El segundo periodo abarcará ahora las carreras de Mónaco a Hungría y de Países Bajos a México.

Mercedes, ganadora de los cuatro Grandes Premios disputados hasta la fecha, cuenta con el mejor motor. El jefe del equipo, Toto Wolff, ha advertido sobre posibles "artimañas" y ha subrayado que el ‌principio del ADUO es permitir que los equipos con dificultades se pongan al día, pero no que superen a sus rivales.

"Tal y como yo lo veo, hay un fabricante de motores que tiene un problema y al que tenemos que ayudar. Y luego todos los demás ‌están más o menos al mismo nivel", dijo el austriaco el mes pasado.

"Por lo tanto, me sorprendería mucho, de hecho, y me decepcionaría que las ‌decisiones tomadas por ⁠ADUO interfirieran de alguna manera en el orden de competitividad tal y como está en este momento".

Aston Martin ​tuvo dificultades para completar la distancia de carrera al inicio de la temporada, en la que el coche también sufrió vibraciones excesivas.

Con información de Reuters