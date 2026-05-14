Shock por la marca de alfajores más popular del país que anunció su nuevo producto: "Rubí"

El universo de los alfajores en Argentina se mantiene en plena renovación, con Guaymallén como protagonista indiscutido. La marca, que lidera las ventas nacionales, anunció la llegada del "RUBI", un alfajor premium de membrillo que combina tapas de cacao preto y un baño suizo, pero con un precio pensado para el público general, según informó Hugo Basilotta, vicepresidente de la compañía, a través de sus redes sociales.

"OFICIAL: Le informo a los Fans del CAVIAAR de Membrillo PUROOOO, que fue aprobado HOY el RUBI. Premium, con Tapas de cacao Preto, cubierto con Baño Suizo como el Oro!! 50 Grs. ¿Cuánto costará?.... ¡'RUBI, al precio de BIJOUTERIE'!!!!!!! Muy pronto a la Venta. Muchas Gracias. CAVIAAR", publicó el directivo, confirmando que la nueva apuesta de la marca será un alfajor de membrillo de alta gama. Sin embargo, mantiene sus precios accesibles, que son una política de la firma oriunda de Mataderos.

Este lanzamiento llega en un momento clave para Guaymallén que, según un relevamiento de Infokioscos, realizado con más de 900 kiosqueros, recuperó en 2026 el primer puesto en el ranking de alfajores más vendidos en Argentina. La marca se destacó por mantener su esencia como el "alfajor del pueblo", gracias a una fórmula que combina precio competitivo, una distribución federal y una fuerte presencia en plataformas digitales.

El podio completo de los alfajores más vendidos

Detrás de Guaymallén, en el segundo lugar se posicionó Fantoche, reconocido por su alfajor triple que mezcla nostalgia y calidad con el uso de chocolate real, un favorito para quienes buscan sabores clásicos con toque de excelencia.

Posteo de Hugo Basilotta, vicepresidente de Guaymallén wn la red social X.

El tercer puesto fue para Rasta, un fenómeno que comenzó como un producto artesanal y de nicho, pero que hoy es una fuerza del mercado. Su galleta extremadamente crocante y la generosa cantidad de dulce de leche crearon un fanatismo poco común entre los consumidores, consolidando su lugar entre los más vendidos.

A continuación, los diez alfajores que dominan las ventas en 2026:

Guaymallén Fantoche Rasta Jorgito Milka Capitán del Espacio Águila Terrabusi Tatin Jorgelín

https://www.eldestapeweb.com/cultura/musica/joaquin-levinton-lanzara-su-propia-marca-de-alfajores-como-son-los-pescado-raul-202632203447

El listado de Infokioscos demuestra que la tradición y la historia siguen siendo claves en esta industria. Marcas como Jorgito y Terrabusi continúan siendo opciones confiables para quienes buscan el sabor de la infancia sin sorpresas, mientras que Milka y Águila lideran el segmento de quienes prefieren un chocolate más intenso o un alfajor con un perfil más sofisticado.

Por su parte, el 2026 muestra un mercado de alfajores argentino con una interesante mezcla entre innovación y tradición, donde Guaymallén reafirma su liderazgo con un producto nuevo y audaz, pero sin perder su esencia accesible y popular.