Cuánto gana un empleado de turismo en mayo 2026: el salario que cobra

Monto que cobran empleados de turismo y hoteleros

El salario de los empleados de turismo continúa sin modificaciones respecto a los meses anteriores, ya que el acuerdo paritario vigente no incluyó nuevas actualizaciones salariales durante el primer cuatrimestre del año. De esta manera, los trabajadores del sector siguen cobrando con la misma estructura salarial aplicada desde marzo y abril.

El esquema vigente contempla salario básico, adicionales convencionales y sumas no remunerativas acordadas entre el gremio y las cámaras empresarias. Mientras tanto, el sector permanece a la espera de una nueva instancia de negociación salarial que podría redefinir los ingresos para la segunda mitad de 2026.

Empleados de turismo con aumento

Cómo se compone el salario de un empleado de turismo

Los trabajadores del sector turístico se encuentran agrupados en distintas categorías laborales que abarcan tareas administrativas, comerciales, operativas, tecnológicas y de atención al cliente.

Cada categoría cuenta con un salario básico específico al que se le agregan conceptos adicionales como:

Presentismo

Antigüedad

Bonificaciones convencionales

Sumas no remunerativas

Estos componentes generan diferencias importantes entre los ingresos finales de cada puesto.

Las sumas no remunerativas que siguen vigentes

Dentro del acuerdo salarial actual se mantienen montos extraordinarios no remunerativos que continúan pagándose durante mayo de 2026.

En total, el esquema contempla:

$60.000

$40.000

Estas sumas forman parte del ingreso mensual y, aunque no integran plenamente el salario básico, sí impactan sobre algunos adicionales previstos en el convenio colectivo. El objetivo de este mecanismo fue sostener el poder adquisitivo de los trabajadores durante un período sin actualizaciones formales sobre el básico salarial.

Cuánto cobra un empleado de turismo por categoría

Las escalas salariales varían según la función desempeñada dentro de cada empresa.

Área administrativa

Supervisor A1: alrededor de $1.235.522

Cadete A5: cerca de $1.197.744

Área comercial

Supervisor B1: valores similares al área administrativa

Promotor B4: aproximadamente $1.200.561

Área operativa

Conductor-guía C4: alrededor de $1.223.120

Encargado de vehículo C5: cerca de $1.206.201

Área tecnológica

Analista desarrollador senior: alrededor de $1.358.778

Centros de contacto

Operador: cerca de $1.223.120

Los ingresos finales pueden variar según antigüedad, adicionales específicos y funciones particulares dentro de cada empresa.

Salarios confirmados de mayo

Por qué no hubo aumentos en mayo 2026

El acuerdo paritario vigente fue diseñado para cubrir el primer tramo de 2026 sin cláusulas de actualización automática durante mayo. Por ese motivo, las escalas salariales se mantienen congeladas mientras el gremio y las cámaras empresariales preparan nuevas negociaciones para definir futuros incrementos.

El escenario genera expectativa dentro del sector, especialmente en un contexto inflacionario donde otros gremios continúan revisando salarios de manera mensual o trimestral.

Qué puede pasar con las paritarias del sector

Las próximas reuniones salariales podrían realizarse durante las próximas semanas y servirán para discutir nuevos ajustes sobre:

Salario básico

Sumas no remunerativas

Adicionales convencionales

Esquemas de actualización

Hasta entonces, los empleados de turismo continuarán cobrando bajo la estructura salarial vigente, con ingresos que en la mayoría de las categorías superan el millón de pesos mensuales.