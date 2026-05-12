Los seis ausentes que tendrá Argentina en el Mundial 2026.

El último lunes, la AFA dio a conocer la prelista de la Selección Argentina de cara a la defensa del título en el Mundial 2026, con un total de 55 jugadores que serán evaluados por Lionel Scaloni en las semanas restantes hasta fines de mes. Y es que el 31 de mayo es la fecha límite para presentar la lista definitiva a la FIFA, por lo que el cuerpo técnico tendrá algunas semanas para terminar de perfilar a los 26 elegidos que disputarán la Copa del Mundo.

Ahora bien, en relación con los nombres que formaron parte de la conquista de la tercera estrella en Qatar 2022, hay algunas ausencias, aunque dos de ellas saltaron de maduro por el retiro de estos jugadores. Se trata de Ángel di María y Franco Armani, quienes dieron un paso al costado del conjunto albiceleste tras la reconquista de la Copa América 2024, lo que liberó un cupo en el ataque y otro, aún más disputado, en el arco.

Pero por fuera de estas dos obviedades, hubo otros cuatro jugadores que fueron protagonistas hace cuatro años al levantar la Copa del Mundo y no tendrán la chance de repetir el logro. Sin dudas, el caso que más resuena es el de Paulo Dybala, quien finalmente quedó fuera de la consideración de Scaloni después de una temporada marcada por lesiones y con una operación de rodilla encima de la que recién volvió hace unas semanas.

A eso se suma que “La Joya” no viste la camiseta del seleccionado nacional desde septiembre del 2024 en la doble fecha de Eliminatorias contra Chile y Colombia después de la Copa América, de la que tampoco formó parte. Una situación similar a la del jugador de la Roma sucede con Ángel Correa, quien perdió terreno poco a poco en los llamados de Scaloni desde que se sumó a Tigres UANL de la Liga MX, ya que no volvió a ser citado desde su arribo al fútbol mexicano en julio del año pasado.

Quien estaba absolutamente fuera de los planes de integrar la lista es Alejandro Gómez, en especial por su doping positivo que lo terminó de alejar de la “Scaloneta”, un alejamiento que se dio incluso en el transcurso de Qatar 2022. El último de la lista es Juan Foyth, quien sufrió una rotura del tendón de Aquiles en enero y quedó automáticamente fuera del Mundial 2026 por los tiempos que demanda la recuperación.

Dybala fue uno de los grandes héroes de la final contra Francia.

Los partidos de Argentina en el Grupo J del Mundial 2026