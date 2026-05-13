¿No ves bien? 5 ajustes en tu celular para no forzar la vista

Fuente: Segurilatam.

Cuando la presbicia empieza a hacer acto de presencia, muchos hacen la letra del texto del celular más grande, lo que puede desencuadrar menús y hacer las apps incómodas. La clave real está en el contraste, las negritas y el balance de blancos. Estos cinco ajustes van directo a ese problema.

1. Alto contraste en el texto

Este ajuste hace que el texto destaque sobre el fondo de forma mucho más marcada. Al activarlo, el sistema obliga a las apps a mostrar el máximo contraste en sus textos, eliminando los grises pálidos o azules que cuestan leer. La diferencia se nota al instante.

iPhone: Ajustes → Accesibilidad → Pantalla y tamaño del texto → Aumentar contraste.

Ajustes → Accesibilidad → Pantalla y tamaño del texto → Aumentar contraste. Android: Ajustes → Accesibilidad → Mejoras de visibilidad → Alto contraste de texto.

2. Texto en negrita

Un cambio simple que mejora mucho la legibilidad sin alterar el tamaño de la fuente. Activarlo hace que las letras ganen grosor y sean más fáciles de distinguir, especialmente en apps con fuentes delgadas o claras. El cambio no deforma la interfaz ni reduce el contenido visible en pantalla.

iPhone: Ajustes → Pantalla y brillo → Texto en negrita.

Ajustes → Pantalla y brillo → Texto en negrita. Android: Ajustes → Pantalla → Estilo de fuente → Elegí la variante en negrita.

3. Reducir punto blanco (o "atenuar blancos")

Este es el ajuste menos conocido y uno de los más efectivos. Lo que hace es reducir la intensidad de los blancos puros, no el brillo en general. Las pantallas modernas tienen blancos muy intensos que cansan mucho la vista, especialmente de noche o en ambientes con poca luz.

iPhone: Ajustes → Accesibilidad → Pantalla y tamaño del texto → Reducir punto blanco. Ajustá al 30% como punto de partida.

Ajustes → Accesibilidad → Pantalla y tamaño del texto → Reducir punto blanco. Ajustá al 30% como punto de partida. Android: Ajustes → Pantalla → Tonos de pantalla → Reducí la intensidad de blancos (la ruta varía según la marca).

4. Modo oscuro

Cambiar el fondo blanco por uno negro reduce significativamente la cantidad de luz que emite la pantalla. En celulares con panel OLED —la mayoría de los modelos actuales de gama media y alta—, los píxeles negros directamente se apagan, lo que hace que el contraste mejore y la vista descanse más.

iPhone: Ajustes → Pantalla y brillo → Oscuro. O pedirle a Siri: "Activá el modo oscuro".

Ajustes → Pantalla y brillo → Oscuro. O pedirle a Siri: "Activá el modo oscuro". Android: Ajustes → Pantalla → Modo oscuro.

5. Atenuación extra

Para quienes necesitan el brillo aún más bajo de lo que permite el mínimo del sistema. Android tiene una función llamada "Atenuación extra" que oscurece la pantalla más allá del mínimo permitido por el fabricante, algo muy útil para leer de noche sin que los ojos reciban demasiada luz.