¿Debería cambiar el celular? 6 preguntas para saber si deberías renovarlo

Fuente: Claro Perú.

No necesitás cambiar tu celular por tiempo: necesitás cambiarlo cuando deja de cumplir bien su función. Y eso ocurre mucho después de lo que el marketing quiere hacerte creer. Antes de gastar, respondé estas preguntas con honestidad.

1. ¿La batería no llega al mediodía?

Este es el síntoma más común y el que más impulsa a cambiar el equipo. Si tu celular ya no llega ni a mediodía con uso normal y tenés que cargarlo varias veces, es una limitación real. Las baterías de litio pierden capacidad tras 500 a 800 ciclos de carga. Antes de renovar el equipo, evaluá si el costo de cambiar la batería es significativamente menor al de un celular nuevo. En muchos modelos lo es.

2. ¿El rendimiento limita tareas básicas?

No hablamos de que tarde un segundo más en abrir una app, sino de que usarlo se vuelva frustrante. Cuando el dispositivo tarda más en reaccionar que en cargar, las apps fallan constantemente o directamente no podés instalar nuevas aplicaciones porque no hay espacio, probablemente haya llegado el momento de renovarlo. Si limpiar la memoria o cerrar procesos no mejora la situación, el problema es estructural.

3. ¿Dejó de recibir actualizaciones de seguridad?

Este es uno de los criterios más objetivos de todos. Si tu dispositivo ha dejado de recibir actualizaciones, no solo estás perdiendo mejoras importantes: también estás expuesto a vulnerabilidades. La falta de soporte técnico convierte al teléfono en un dispositivo obsoleto, sin capacidad para adaptarse a las nuevas condiciones del entorno digital. Apple garantiza actualizaciones por más años que la mayoría de las marcas Android, aunque Samsung y Google Pixel han mejorado mucho en ese aspecto.

4. ¿El almacenamiento es insuficiente incluso usando la nube?

Borrar fotos, desinstalar apps y usar servicios de nube para seguir funcionando es una señal clara. Cuando acciones como reducir la calidad de las imágenes, eliminar aplicaciones o usar servicios en la nube no resuelven el problema de almacenamiento, estamos ante una mala señal. Si el celular tiene 64 GB o menos y el mercado actual ofrece 128 o 256 GB como estándar de entrada, la diferencia en la experiencia diaria es enorme.

5. ¿Lo arreglaron más de dos veces?

Las reparaciones repetidas son una señal económica además de técnica. Un dispositivo que ha sido enviado a arreglar más de dos veces o que presenta problemas con el hardware —pantallas rotas, botones inoperantes— generalmente requiere un reemplazo. Sumar el costo de cada reparación al precio original de compra suele revelar que cambiar el equipo era más conveniente desde la primera o segunda vez.

6. ¿Ya no es compatible con apps importantes para tu día a día?

Cuando las apps empiezan a dejar de funcionar, el límite práctico del celular está a la vista. Si tu teléfono ya no es compatible con apps indispensables para tu trabajo o vida diaria, como WhatsApp o apps bancarias, es el momento de actuar. Las aplicaciones exigen más recursos cada año, y los modelos más viejos simplemente no pueden seguirles el ritmo.

Si respondiste "sí" a tres o más de estas preguntas, el cambio ya no es un lujo: es una decisión práctica. Si solo marcaste una o dos, evaluá primero una reparación puntual o una limpieza profunda del sistema antes de gastar en un equipo nuevo.