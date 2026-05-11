HONOR inauguró su primera Experience Zone en Argentina: cómo es

HONOR Magic 8 Lite (Fuente: Hipertextual)

La marca eligió la semana del Hot Sale para hacer tres anuncios simultáneos: la apertura de la HONOR Experience Zone en el Abasto Shopping, el lanzamiento del HONOR Magic 8 Lite y la consolidación del HONOR X7d en el mercado local. Los dispositivos están disponibles en la tienda oficial de Mercado Libre y a través de Personal y Claro.

La Experience Zone: probar antes de comprar

El local del Abasto Shopping es el primer espacio físico de la marca en el país. No es una tienda tradicional, sino un espacio de experiencia donde los consumidores pueden probar de primera mano todos los productos del ecosistema HONOR: smartphones, smartwatches, auriculares y pulseras inteligentes antes de decidir la compra. La apuesta apunta a un segmento de usuario que valora el contacto con el producto antes de comprarlo online.

HONOR Magic 8 Lite: el teléfono que lo aguanta todo

El plato fuerte del lanzamiento viene con un récord mundial verificado. El HONOR Magic 8 Lite obtuvo el Guinness World Record a la caída desde mayor altura de un smartphone: 6.133 metros en Dubái, el 29 de septiembre de 2025, saliendo completamente funcional. Detrás de ese logro hay un sistema de protección de 6 capas con tecnología HONOR Anti-Drop, Corning Gorilla Glass Victus 2 y certificaciones IP68, IP69 e IP69K para resistencia total al agua, polvo y chorros a alta presión y temperatura.

La batería es otro diferencial de peso en su categoría. Tiene una pila Silicon-Carbon de 8.300 mAh —la más grande y densa de su segmento—, con autonomía de hasta 3 días de uso normal, 22 horas de video o 48 horas de música. La carga rápida de 66W lo recupera en minutos, y la carga reversible de 7,5W lo convierte en power bank para cargar otros dispositivos. La cámara es de 108 MP con doble estabilización OIS + EIS y herramientas de IA como Borrador AI, Expansión AI y Magic Portal 2.0. Llega en color Verde Esmeralda, exclusivo para América Latina.

HONOR X7d: resistencia cotidiana con IA

El otro modelo disponible combina durabilidad con funciones de uso diario. El HONOR X7d aguanta caídas de hasta 1,8 metros y tiene certificación IP65, cámara de 108 MP con edición por IA, batería de 6.500 mAh, altavoces estéreo duales, 8 GB de RAM y 256 GB de almacenamiento. Su Botón AI Instantáneo permite acceder rápidamente a distintas funciones inteligentes del dispositivo con un solo gesto.

El ecosistema conectado

Más allá de los celulares, HONOR llega con una línea de wearables y audio. El catálogo incluye el HONOR Choice Watch 2i —smartwatch AMOLED con llamadas integradas—, la HONOR Smartband Moecen —pulsera con pantalla AMOLED de 1,64"—, los HONOR Earbuds X5 —auriculares inalámbricos con hasta 27 horas de autonomía— y los HONOR Headphones —auriculares over-ear inalámbricos con hasta 80 horas de batería.