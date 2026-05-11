Sainz llegó a Williams tras cuatro años en Ferrari.

Cuando Franco Colapinto tuvo su debut en la Fórmula 1 con Williams en el GP de Italia 2024, lo hizo sabiendo que no iba a tener el asiento en el equipo inglés para el año siguiente, ya que para ese entonces estaba confirmado el arribo de Carlos Sainz. El madrileño había sido anunciado como reemplazante de Logan Sargeant, quien abandonó antes de tiempo la máxima categoría y le dejó vía libre al pilarense.

Por aquel año, la escudería británica mostraba una favorable evolución a pesar de haber sido una temporada difícil, pero el salto se terminó de notar con los dos podios que consiguió el piloto español en 2025. Sin embargo, Williams no salió bien parado con el cambio de la normativa técnica, con retrasos en la producción del FW48 y flojísimos resultados en el inicio de la temporada, en la que apenas suman cinco puntos.

Justamente sobre este cruento arranque de temporada habló Sainz, quien se refirió al difícil momento que atraviesa el equipo de Grove y dio señales del tiempo que necesitarán para volver a pelear en la zona media. “La recuperación va a tardar algunos meses. Creo que vamos a necesitar llegar al último tercio de la temporada para ver un cambio real”, comenzó el español en declaraciones rescatadas por PlanetF1.

A pesar de este panorama gris, Williams logró sumar por duplicado por primera vez en la temporada en el pasado GP de Miami, con el español en el noveno lugar por delante de su compañero, Alex Albon. De ahí que Sainz considere que van en buen camino: “Al menos las mejoras funcionan. El peso del coche se redujo un poco, pero sabemos que aún queda margen de mejora”.

Otro que habló al respecto del rendimiento de la escudería fue James Vowles, quien llegó a señalar a Alpine como su rival a vencer, aunque sabe que la diferencia todavía es considerable. “Creo que deberíamos poder acercarnos cada vez más, en un fin de semana perfecto, a conseguir una puntuación, pero no necesariamente a ser el quinto equipo más rápido. Por ahora, Alpine tiene esa ventaja. Nos faltan algunas décimas para alcanzarlos”, afirmó el director de Williams en su artículo Vowles Verdict.

Williams sumó solo en dos carreras.

¿Cuándo es la siguiente fecha de la F1 2026?

Tras la cita en Miami, la Fórmula 1 tendrá una pausa de tres semanas hasta el Gran Premio de Canadá, que se disputará del 22 al 24 de mayo en el Circuito Gilles Villeneuve. Al igual que este fin de semana, la quinta fecha del campeonato se disputará bajo el formato de carrera sprint, por lo que habrá una sola sesión de prácticas libres y dos oportunidades de sumar puntos.