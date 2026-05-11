10 consejos para conseguir celulares baratos en el Hot Sale 2026

El Hot Sale 2026 ya empezó en la Argentina y los celulares vuelven a posicionarse entre los productos más buscados del evento. Del 11 al 13 de mayo, las principales tiendas online ofrecen descuentos, cuotas sin interés y beneficios bancarios que pueden reducir de manera importante el precio final de un smartphone. Sin embargo, especialistas advierten que encontrar una oferta real requiere algo más que entrar a una tienda y comprar rápido: comparar precios previos, revisar condiciones y evitar estafas será clave para aprovechar las promociones.

Según datos difundidos por la Cámara Argentina de Comercio Electrónico (CACE), la edición anterior del Hot Sale registró descuentos promedio del 30%, mientras que la categoría “Electro y Tecno” rondó el 25%. En ese contexto, marcas como Samsung, Motorola y Xiaomi aparecen como las principales protagonistas de las ofertas en celulares, especialmente en la gama media y económica.

Cómo detectar descuentos reales en celulares

Uno de los principales consejos para comprar celulares baratos durante el Hot Sale 2026 es definir previamente qué modelo se quiere comprar y registrar su valor antes del inicio del evento. De esta forma, es posible detectar si el descuento publicado es genuino o si hubo aumentos previos para inflar la promoción.

También se recomienda usar plataformas de seguimiento de precios como Historial de Precios, Precialo o Baratómetro. Estas herramientas permiten revisar la evolución del valor de un producto y ayudan a identificar falsas rebajas.

Otro punto importante es combinar promociones. En muchos casos, el verdadero ahorro aparece al sumar descuentos directos con cuotas sin interés, reintegros bancarios y cupones especiales de billeteras virtuales.

Los celulares más buscados para el Hot Sale 2026

Entre los equipos que podrían destacarse durante el evento aparecen el Samsung Galaxy A07, el Motorola Moto G05 y el Xiaomi Redmi Note 14 Pro, modelos que apuntan a quienes buscan buena relación precio-calidad. También sobresalen alternativas como el Samsung Galaxy A16 y el Motorola Moto G85, enfocados en autonomía y consumo multimedia.

Para quienes buscan opciones premium, el iPhone 16e podría transformarse en uno de los modelos más atractivos si aparecen promociones agresivas con cuotas o reintegros bancarios.

Cómo evitar estafas en el Hot Sale

Los expertos en ciberseguridad recomiendan ingresar siempre desde el sitio oficial del Hot Sale para verificar las tiendas participantes y evitar enlaces sospechosos enviados por redes sociales o mensajería. Además, aconsejan revisar que la dirección web tenga “https”, desconfiar de precios exageradamente bajos y nunca realizar transferencias a cuentas personales.

Otra recomendación importante es conservar comprobantes de compra y revisar las políticas de envío, cambios y devoluciones antes de finalizar la operación. Durante eventos masivos de descuentos, los intentos de phishing y las páginas falsas suelen multiplicarse.