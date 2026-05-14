El aumento ya corre para los pagos de mayo sin necesidad de inscripción.

La Prestación Alimentar arranca mayo con un aumento del 38% y nuevos montos que ya están vigentes. Te contamos cuánto se cobra según la composición familiar, quiénes acceden al beneficio, cómo consultarlo en Mi ANSES y qué dice la resolución oficial que lo actualizó.

Cuánto se cobra en mayo con el aumento

Con el incremento aplicado desde este mes, los valores de la Tarjeta Alimentar quedaron segmentados por cantidad de hijos. Si en tu hogar hay un solo hijo o sos persona gestante desde el tercer mes, el monto mensual es de $72.250. Para familias con dos hijos, el depósito asciende a $113.299. Y si tenés tres hijos o más, pasás a cobrar $149.425 por mes.

Antes de la suba, una familia con un hijo cobraba $52.250, con dos recibía $81.936 y con tres o más apenas superaba los $108.000. El salto se nota sobre todo en los hogares más numerosos, que son los que enfrentan mayores gastos en la canasta básica alimentaria.

Quiénes cobran la Prestación Alimentar

El beneficio está dirigido a quienes ya reciben prestaciones compatibles y cumplen ciertos requisitos. Lo cobran los titulares de la Asignación Universal por Hijo (AUH) con hijos de hasta 17 años inclusive, las personas gestantes desde el tercer mes que perciben la Asignación por Embarazo y los titulares de AUH por hijo con discapacidad, sin tope de edad en este último caso.

También acceden las madres con siete hijos o más que cobran Pensiones No Contributivas. Un dato importante: no existe inscripción directa. La asignación es automática y se resuelve mediante cruces de información entre organismos. La plata se deposita en la misma cuenta donde cobrás tu prestación principal, sin que tengas que hacer ningún trámite extra.

Desde cuándo rige el aumento y cómo se acredita

La suba corre para los pagos de mayo de 2026, dentro del cronograma habitual de ANSES. El calendario se ordena por terminación de DNI y suele arrancar el 11 de mayo para quienes tienen documento terminado en 0, siguiendo de manera escalonada hasta el 22 de mayo para los DNI finalizados en 9.

Entrá a Mi ANSES con tu CUIL y revisá el detalle de liquidación.

El dinero se acredita directamente en la misma cuenta donde el titular percibe la AUH, la AUE o la pensión. No hace falta activar nada ni pedir un plástico nuevo. Si ya cobrabas la Tarjeta Alimentar, vas a ver reflejado el aumento en tu próximo depósito sin ninguna gestión adicional de tu parte.

Cómo consultar si te depositan en Mi ANSES

Si querés saber si te corresponde y cuándo se acredita, la forma más rápida es revisar el detalle de liquidación. Ingresá a Mi ANSES con tu CUIL y clave, entrá a la sección de Cobros o Mis Asignaciones y buscá el concepto asociado a Prestación Alimentar dentro del mes en curso. Ahí vas a ver el monto exacto y la fecha de pago.

También podés consultar las fechas de acreditación desde la app Mi Argentina, que sincroniza los datos con ANSES. Si tenés dudas sobre tu situación, verificá que todos los datos de tu grupo familiar estén actualizados en la base de Mi ANSES para evitar demoras o rechazos en el pago del beneficio.

Qué podés comprar y qué está prohibido

La Prestación Alimentar permite adquirir todo tipo de alimentos, pero con una restricción central: no habilita la compra de bebidas alcohólicas. La medida busca garantizar que el refuerzo se destine exclusivamente al consumo básico del hogar y que los fondos lleguen efectivamente a la mesa de las familias que más lo necesitan.