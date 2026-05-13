El nuevo esquema puede elevar tu haber inicial en miles de pesos.

A través de la Disposición 5/2026, el Gobierno oficializó los coeficientes que usará la ANSES para calcular las jubilaciones de quienes se retiren a partir del 31 de mayo de este año. La norma, que ya está en el Boletín Oficial, establece un nuevo esquema de actualización de los salarios históricos que impacta directamente en el bolsillo de los trabajadores que inicien su expediente previsional durante junio, julio y agosto.

No se trata de un simple ajuste técnico. En la práctica, los nuevos índices pueden elevar el promedio de tus sueldos registrados y, por lo tanto, aumentar el haber inicial en una suma considerable. Si estás por jubilarte, este cambio te toca de cerca.

Cómo se calcula tu futura jubilación

Para entender la magnitud de la noticia, primero hay que repasar cómo se define lo que vas a cobrar. La ANSES toma todas las remuneraciones que tuviste a lo largo de tu vida laboral registrada y las actualiza para que no queden desfasadas por la inflación.

El sistema actual combina dos variables: la evolución de los salarios formales y el RIPTE, que mide la remuneración promedio de los trabajadores estables. Con esa fórmula, se recalcula cada sueldo mes por mes. Luego, se obtiene un promedio final y sobre ese monto se aplica el porcentaje de sustitución que determina cuánto te corresponde de jubilación.

La diferencia real: un ejemplo concreto

Para que se entienda el impacto, un trabajador que se jubile en junio de 2026 con 30 años de aportes y un salario histórico promedio equivalente a $900.000 podría ver esos valores actualizados hasta cerca de $2.000.000, dependiendo de los períodos. Si el porcentaje de sustitución ronda el 60%, su haber inicial estimado sería de $1.200.000 mensuales.

Bajo los coeficientes anteriores, menos favorables, ese promedio actualizado quizás llegaba a $1.750.000. La diferencia mensual supera los $150.000, lo que representa más de $1.800.000 anuales extra. Es una cifra que, para cualquier jubilado, puede modificar por completo su calidad de vida.

La fecha exacta del cese laboral puede cambiar todo el cálculo.

Qué conviene hacer en julio y agosto

Si estabas pensando en jubilarte en julio, prestá atención. Los nuevos coeficientes también te alcanzan, pero la fecha exacta en que des el cese laboral puede jugar a tu favor o en contra. Como ANSES actualiza estos índices de manera trimestral, un sueldo alto registrado en 2024 o 2025 podría potenciarse más si iniciás el trámite después de junio.

En un caso hipotético, un trabajador con 32 años de aportes y un promedio histórico de $1.100.000, 32 años de aportes y retiro en julio de 2026, podría obtener un promedio actualizado superior a $2.300.000. En ese escenario, el haber inicial estimado podría ubicarse entre $1.350.000 y $1.450.000. La clave está en revisar tu historia laboral y no apurarte sin asesoramiento.

Para agosto rige el mismo esquema, salvo que se publique una nueva actualización. Los especialistas recomiendan revisar los salarios registrados, los aportes faltantes y, sobre todo, simular distintos escenarios para elegir el momento más conveniente.

Cuánto se puede cobrar y qué hacer ahora

"El índice combinado previsto en el artículo 2° de la Ley 26.417 sustituido por el artículo 4° de la Ley 27.609 será aplicado para la actualización de las remuneraciones mensuales percibidas por los trabajadores en relación de dependencia", establece la norma firmada por Alexandra Biasutti. Si bien cada caso es único, los especialistas proyectan que muchos nuevos jubilados se ubicarán en un rango de entre $950.000 y $1.500.000 mensuales, con posibilidades de superarlo según los años aportados y la regularidad de los ingresos declarados.

Lo más inteligente que podés hacer hoy es ingresar a la web de ANSES, revisar tu historia laboral y corroborar que todos tus aportes figuren correctamente. Compará simulaciones entre junio, julio y agosto, y no subestimes el impacto de unas pocas semanas de diferencia. En la jubilación, cada mes cuenta.