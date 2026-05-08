Uno de los beneficios que más creció este mes es la asignación por adopción.

La Administración Nacional de la Seguridad Social (ANSES) actualizó los montos de varias prestaciones sociales en mayo de 2026 y confirmó un beneficio económico que puede superar los $630.000 para algunas familias argentinas. El refuerzo está vinculado a una asignación de pago único y a un trámite obligatorio para titulares de la AUH.

La medida llega luego de la actualización por inflación aplicada sobre jubilaciones, pensiones y asignaciones sociales. En ese contexto, también se modificaron los valores de las ayudas económicas destinadas a nacimiento, matrimonio y adopción.

Qué bono de ANSES supera los $500 mil

Uno de los beneficios que más creció este mes es la asignación por adopción. Se trata de una asistencia económica que ANSES entrega por única vez a las familias que formalizan una adopción y cumplen con los requisitos establecidos por el organismo.

Con la actualización de mayo, el monto pasó de $476.268 a $492.366. Este dinero busca acompañar los gastos que implica la llegada de un nuevo integrante al hogar y forma parte del esquema de Asignaciones de Pago Único (APU).

Además, algunas familias pueden sumar otro ingreso adicional si también cobran la Asignación Universal por Hijo (AUH) y presentan la Libreta AUH correspondiente al último período.

Cómo llegar a cobrar más de $630 mil

El monto total puede incrementarse considerablemente cuando se libera el porcentaje retenido de la AUH. Ese dinero se acredita una vez que el beneficiario presenta la Libreta con los controles obligatorios de salud, vacunación y escolaridad.

Según los valores estimados para mayo, el acumulado retenido alcanza los $141.312. Si se suma a la asignación por adopción actualizada, el total asciende a $633.678.

Para muchos hogares, este ingreso representa una ayuda clave en un contexto económico marcado por la suba de precios y la necesidad de reforzar ingresos familiares.

Quiénes pueden acceder a la asignación por adopción

El beneficio está destinado a distintos grupos que forman parte del sistema de prestaciones sociales y previsionales. Entre ellos aparecen trabajadores en relación de dependencia, monotributistas y titulares de prestaciones por desempleo.

También pueden solicitarlo jubilados, pensionados del SIPA, personas que cobran pensiones no contributivas, beneficiarios de la AUH y titulares de la asignación por embarazo.

En todos los casos, ANSES exige cumplir con determinados topes de ingresos familiares y presentar la documentación respaldatoria para iniciar el trámite.

Cómo hacer el trámite en ANSES

La gestión puede realizarse de manera presencial o digital. Quienes elijan la modalidad presencial deben reunir la documentación correspondiente, sacar turno y presentarse en una oficina de ANSES para iniciar el expediente.

Por otro lado, el trámite online se hace a través de Mi ANSES. Allí es necesario ingresar con CUIL y clave de seguridad social, completar los datos personales y subir la documentación solicitada.

En el caso de la Libreta AUH, el formulario debe descargarse desde la plataforma, imprimirse y certificarse en la escuela o centro de salud. Luego se debe subir una imagen en formato JPG, legible y con buena iluminación.

Qué otros aumentos aplicó ANSES en mayo

El incremento del 3,4% definido para mayo también impactó sobre jubilaciones mínimas y máximas, pensiones contributivas, asignaciones familiares y programas sociales administrados por el organismo.

ANSES recordó además que los pagos continúan organizándose según la terminación del DNI. Cada beneficiario puede consultar fecha y lugar de cobro desde la app oficial, la web del organismo o las oficinas habilitadas.

Para evitar demoras o rechazos, el organismo recomienda mantener actualizados los datos personales y familiares, además de presentar en tiempo y forma toda la documentación requerida.