PBA criticó que talleres particulares puedan hacer la VTV: "Irresponsabilidad"

Horas después de que el Gobierno Nacional habilite a talleres particulares para que puedan realizar la Verificación Técnica Vehicular (VTV), el ministro de Transporte de Buenos Aires, Martín Marinucci, calificó la medida como "una irresponsabilidad" y puso en duda que esos nuevos controles puedan ser "rigurosos y confiables".

"Escuchamos y vemos en redes sociales hablar del fin de un supuesto monopolio, pero poco se dice sobre cómo se va a garantizar que los controles sigan siendo rigurosos y confiables", dijo Marinucci sobre la Resolución 32/2026 publicada este miércoles en el Boletín Oficial.

El funcionario bonaerense remarcó que la VTV existe "por una ley provincial vigente" y que se trata de "una herramienta de prevención que permite detectar fallas mecánicas que pueden terminar en tragedias viales". "Cuando el Estado relaja controles en nombre de la desregulación, corre el riesgo de poner en juego la seguridad de millones de argentinos", planteó.

De esta manera, PBA no se sumará a la iniciativa ideada por el ministro de Desregulación y Transformación del Estado, Federico Sturzenegger, y los usuarios con vehículos radicados en la Provincia deberán seguir realizando la VTV en las plantas del Gobierno bonaerense. "Mientras algunos quieren flexibilizar los controles, nosotros trabajamos para erradicar las estafas y garantizar que cada verificación se realice de manera transparente y bajo los estándares de seguridad que corresponden", agregó el ministro de Axel Kicillof.

En esa línea, el funcionario cuestionó que desde que Milei llegó a la Presidencia se multiplicaron los "baches, banquinas deterioradas, falta de mantenimiento y obras paralizadas" en distintos lugares del país. "Cuando las rutas están abandonadas, los vehículos sufren mucho más desgaste. Se rompen neumáticos, suspensiones, trenes delanteros y componentes fundamentales para la seguridad. En ese contexto, extender los plazos de las verificaciones técnicas parece ir exactamente en sentido contrario a lo que debería hacerse", planteó.

Y luego agregó: "No deja de llamar la atención que quienes abandonaron la obra pública, paralizaron el mantenimiento de las rutas nacionales y hoy tienen miles de kilómetros deteriorándose, pretendan al mismo tiempo flexibilizar los controles sobre los vehículos. Menos inversión en infraestructura y menos controles nunca puede ser una buena fórmula para la seguridad vial".

Qué reglamentó el Gobierno Nacional

A través de la Resolución 32/2026 publicada con la firma del titular del área, Mariano Plencovich, quedó habilitado el registro para que talleres particulares puedan inscribirse y prestar el servicio tanto a vehículos particulares -autos y utilitarios livianos- como a unidades de transporte pesado.

"Todo Taller de Revisión Técnica (TRT) debidamente calificado y equipado podrá realizar la revisión técnica de vehículos particulares, comerciales, de carga o de pasajeros, antiguos o especiales, unificando el régimen de control técnico vehicular", indica la Resolución en uno de sus párrafos.