El Gobierno anunció más cambios en la VTV: "Se termina el monopolio de las plantas"

El gobierno de Javier Milei autorizará a talleres mecánicos para que realicen la Verificación Técnica Vehicular (VTV), según anunció esta noche el jefe de Gabinete, Manuel Adorni. La revisación de los automóviles, camiones y motos estaba a cargo de los estados provinciales para chequear el estado de los vehículos que transitan por caminos y rutas.

"A partir de mañana, se abre el registro de inscripción para que talleres mecánicos particulares habilitados puedan realizar la Revisión Técnica Obligatoria. Se termina el monopolio de las plantas de VTV", informó el Jefe de Gabinete a través de su cuenta de X.

Nota en desarrollo