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VERIFICACIÓN TÉCNICA

El Gobierno anunció más cambios en la VTV: "Se termina el monopolio de las plantas"

El jefe de Gabinete, Manuel Adorni, anunció que a partir de mañana se abre el registro para que talleres mecánicos puedan inscribirse y realizar el registro del estado de los vehículos.

02 de junio, 2026 | 22.04

El gobierno de Javier Milei autorizará a talleres mecánicos para que realicen la Verificación Técnica Vehicular (VTV), según anunció esta noche el jefe de Gabinete, Manuel Adorni. La revisación de los automóviles, camiones y motos estaba a cargo de los estados provinciales para chequear el estado de los vehículos que transitan por caminos y rutas.

"A partir de mañana, se abre el registro de inscripción para que talleres mecánicos particulares habilitados puedan realizar la Revisión Técnica Obligatoria. Se termina el monopolio de las plantas de VTV", informó el Jefe de Gabinete a través de su cuenta de X.

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