Francia, lista para disputar con España el control del centro del campo en la semifinal del Mundial: DT Deschamps

El seleccionador de Francia, Didier Deschamps, durante la rueda de prensa

​Francia no cederá voluntariamente la posesión a España en la semifinal del Mundial del martes, dijo el entrenador Didier Deschamps, que destacó que Aurélien Tchouameni volverá ‌a estar disponible.

España ha basado su ‌trayectoria hasta las semifinales en su capacidad para dominar el balón, presionar a los rivales en su propia mitad del campo y controlar el ritmo de los partidos.

Francia cuenta con la velocidad necesaria para hacerles daño al contraataque, pero Deschamps rechazó la idea de que su equipo se conforme simplemente con defender y esperar las transiciones.

Este contenido se hizo gracias al apoyo de la comunidad de El Destape. Sumate. Sigamos haciendo historia. SUSCRIBITE A EL DESTAPE

"España puede ejercer mucha presión, pero nosotros también somos un equipo que necesita el balón. Habrá una batalla ​por el control", dijo ⁠Deschamps a periodistas el lunes.

El centrocampista Warren Zaire-Emery señaló que la variedad de cualidades ‌de Francia les ofrecía varias formas de abordar el partido.

"España tiene ⁠una gran calidad con el balón. Nosotros tenemos las ⁠cualidades para atacar rápidamente al contraataque, para mantener la posesión y para defender bien", dijo. "El desarrollo del partido marcará el rumbo, no puedo decir ahora exactamente cómo se desarrollará el ⁠encuentro".

Las perspectivas de Francia en el medio campo se han visto reforzadas ​por el regreso de Tchouameni, que jugó por última vez ‌el 30 de junio en la victoria 3-0 ‌ante Suecia en los dieciseisavos de final.

Se perdió la victoria 1-0 en octavos ⁠de final contra Paraguay y el triunfo 2-0 en cuartos ante Marruecos debido a un problema en el isquiotibial.

Deschamps afirmó que el centrocampista del Real Madrid aún no se ha recuperado completamente, pero que está disponible para ser convocado tras haber sido descartado ​para el partido ‌anterior por precaución.

"Hoy se encuentra mejor, aunque no podemos decir que esté recuperado al 100%. Su último partido fue hace dos semanas, pero eso no es un impedimento, lo importante es que está disponible", aseguró el técnico francés.

La presencia de Tchouameni proporcionaría a Francia un mediocampista defensivo natural, capaz de proteger ⁠la defensa, competir físicamente y ayudar al equipo a superar la presión de España.

Deschamps también podrá mantener la configuración del centro del campo que llevó a Francia a superar a Marruecos, con Manu Koné junto a Adrien Rabiot. Zaire-Emery ofrece otra opción en una zona que probablemente determinará si España puede imponer su ritmo habitual.

Deschamps cree que la experiencia de Francia en los últimos grandes torneos le ayudará a gestionar las diferentes fases del juego, aunque insistió ‌en que los enfrentamientos anteriores con España no ofrecían ninguna garantía sobre cómo se desarrollará el partido del martes.

España eliminó a Francia en las semifinales de la Eurocopa 2024 antes de volver a vencerla en las semifinales de la Liga de Naciones de 2025.

"No hay lecciones concretas. Hubo una realidad en esos partidos, con los jugadores que estaban presentes en ambos ‌equipos en aquel momento", señaló Deschamps.

"Ahora los jugadores son diferentes y no están necesariamente al mismo nivel de forma. España ganó esos dos partidos, así que enhorabuena a ellos, pero lo que ‌me interesa es el ⁠partido de mañana", apuntó.

El seleccionador francés señaló que la adaptación ha sido clave para la regularidad de su equipo, mientras "Les Bleus" buscan alcanzar su ​tercera final consecutiva del Mundial.

"Cuando eres entrenador, la palabra clave es adaptación. El fútbol no es una ciencia exacta, pero la preparación y la planificación siempre son importantes, hasta el más mínimo detalle", explicó Deschamps.

Con información de Reuters