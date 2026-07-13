Bonistas aprovecharon pagos del Gobierno y se llevaron los dólares

El mercado financiero registró este lunes el pico mensual de operaciones para sacar divisas del país por 212,8 millones de dólares, en coincidencia con la acreditación en las cuentas de los bonistas del pago de los servicios de la deuda que realizó el Gobierno el pasado jueves por un monto global de unos 4.300 millones de dólares.

El pico, también registrado en operaciones de dolarización con acreditación local, se potencia con el cambio de contexto internacional, donde crece la expectativa de una suba de la tasa de interés que dispondría la Reserva Federal y que genera una salida de capitales de los mercados emergentes.

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La tendencia arrancó en junio, con una salida neta de capitales de 17.800 millones de dólares de los mercados emergentes según un trabajo del Instituto Internacional de Finanzas (IIF) pero con la característica de que salieron inversiones en acciones, lo que perjudicó al mercado local, e ingresaron en bonos, lo que no pudo aprovechar el Gobierno por la imposibilidad de emitir deuda en los mercados internacionales.

Las operaciones de dolarización en lo que va de julio alcanzaron los 3.254,8 millones de dólares, que se distribuyeron 2.050,9 millones acreditados en cuentas locales y 1.203,9 millones girados a cuentas del exterior, de los cuales el 17,6% fueron concretados este lunes.

La administración del presidente Javier Milei y el ministro Luis Caputo esperaba que la reinversión del pago de los servicios de la deuda de los bonos Globales (GD, con legislación extranjera) y Bonares (AL, de legislación local) impulse el valor de los títulos públicos y se refleje en una nueva caída del Riesgo País que perfore el piso de los 400 puntos y habilite una emisión de deuda en los mercados internacionales.

Parte de ese efecto se corroboró el viernes en los mercados externos, donde la acreditación de los fondos se realizó el mismo jueves 9 de julio, cuando el Riesgo País cayó hasta los 402 puntos impulsado por la suba de los títulos públicos que provocan los fondos de reinversión con la compra de bonos por un monto equivalente al pago del capital para mantener la misma exposición.

Pero este lunes, cuando se esperaba un nuevo impulso por la conducta de los fondos que operan en el mercado local, los bonos operaron mayoritariamente en baja generando una suba marginal del Riesgo País a 405 puntos que empieza a convertirse en un nuevo piso que la generación de expectativas positivas que intenta hacer la administración de Miley no puede ayudar a romper.

Medio Oriente complica los planes de Milei

La tendencia internacional, a partir de la decisión de Estados Unidos de reiniciar hostilidades en Medio Oriente atacando infraestructura petrolera de Irán, anticipa un contexto más difícil para que Milei y Caputo alcancen el objetivo de una colocación internacional.

En el primer semestre, la salida de capitales invertidos en renta variable, básicamente acciones, en los mercados emergentes alcanzó los 81.100 millones de dólares, afectando especialmente al mercado local que perdió casi 20% medido en dólares CCL.

En cambio, los flujos de divisas hacia estos mercados destinados a la compra de deuda soberana alcanzó los 179.800 millones de dólares que Argentina no pudo capturar porque la decisión de Milei y Caputo fue no emitir en los mercados internacionales para no convalidar la alta tasa de interés que deberían pagar.

“El mensaje del primer semestre es claro: los mercados emergentes han seguido atrayendo capital en conjunto, pero sólo porque las entradas de deuda han compensado con creces la persistente liquidación de acciones”, concluyó un trabajo del IIF.

La Secretaría de Finanzas, en tanto, anunció este lunes que en la licitación de deuda del Tesoro de este miércoles para renovar el vencimiento menor a 3 billones de pesos, ofrecerá el nuevo bono a suscribir en dólares denominado AO29 hasta el monto máximo de suscripción de 2.000 millones de dólares previsto.

La convocatoria de Finanzas tiene una llamativa novedad: en lugar de vencer a las 15, la presentación de oferta, como se realiza habitualmente, se adelantó a las 13 para evitar inconvenientes que pueda generar la menor actividad que se espera por el inicio del partido de fútbol de la selección nacional con Inglaterra por los cuartos de final del mundial que se disputa en Estados Unidos.