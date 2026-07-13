La UE aún no tiene un acuerdo sobre el 21º paquete de sanciones contra Rusia, según Kallas

Los países de la UE aún no han llegado a un acuerdo sobre un amplio 21.º paquete de sanciones contra Rusia, pero podrían decidir este lunes añadir a 250 personas y entidades a su lista de sanciones contra Rusia, según dijo la responsable de la política exterior de la UE, Kaja Kallas.
"Esperamos llegar a un acuerdo sobre las 250 inclusiones (...). Se trata del mayor número de inclusiones que hemos realizado hasta ahora", dijo Kallas antes de una reunión de los ministros de Asuntos Exteriores de la UE en Bruselas.
"En lo que respecta al 21.º paquete, aún quedan algunas cuestiones pendientes", añadió.
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El ministro de Asuntos Exteriores lituano, Kestutis Budrys, señaló que los países de la UE aún no habían tomado una decisión sobre la propuesta de prohibición de los servicios marítimos y el endurecimiento de las restricciones al gas natural licuado ruso.
"Por eso estoy pendiente de ver si nos lo tomamos lo suficientemente en serio. No podemos anteponer los intereses económicos a los de seguridad (...). Esa es una tendencia muy peligrosa", dijo a los periodistas.
Con información de Reuters