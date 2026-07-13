La UE aún no tiene un acuerdo sobre el 21º paquete de sanciones contra Rusia, según Kallas

La jefa de la diplomacia de la UE, Kaja Kallas, de visita en Bosnia y Herzegovina.

​Los países de la UE aún no han llegado ‌a un ‌acuerdo sobre un amplio 21.º paquete de sanciones contra Rusia, pero podrían decidir este lunes añadir a 250 personas y entidades a su lista ​de sanciones ⁠contra Rusia, según dijo la ‌responsable de la política ⁠exterior de la ⁠UE, Kaja Kallas.

"Esperamos llegar a un acuerdo sobre las 250 inclusiones (...). ⁠Se trata del mayor ​número de inclusiones que ‌hemos realizado hasta ‌ahora", dijo Kallas antes de ⁠una reunión de los ministros de Asuntos Exteriores de la UE en Bruselas.

"En ​lo ‌que respecta al 21.º paquete, aún quedan algunas cuestiones pendientes", añadió.

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El ministro de Asuntos Exteriores lituano, Kestutis ⁠Budrys, señaló que los países de la UE aún no habían tomado una decisión sobre la propuesta de prohibición de los servicios marítimos y el endurecimiento de ‌las restricciones al gas natural licuado ruso.

"Por eso estoy pendiente de ver si nos lo tomamos lo suficientemente en serio. ‌No podemos anteponer los intereses económicos a los de seguridad (...). Esa ‌es una ⁠tendencia muy peligrosa", dijo a los periodistas.

Con información de Reuters