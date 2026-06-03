Nuevo ministro de Defensa de Bolivia se compromete a retirar las barricadas mientras las protestas se prolongan

La policía desaloja a manifestantes de una instalación petrolera boliviana, en Santa Rosa del Sara, Bolivia

El presidente de Bolivia, Rodrigo Paz, ‌nombró el ‌miércoles a Ernesto Justiniano como ministro de Defensa, quien prometió despejar las barricadas tras semanas de disturbios sociales y protestas ​masivas que ⁠han bloqueado las ‌calles de las principales ⁠ciudades.

«La tarea ⁠inmediata es restablecer la normalidad: carreteras transitables, suministros, atención médica, ⁠trabajo y paz», afirmó ​Justiniano.

El conflicto comenzó ‌con una huelga ‌de trabajadores en mayo ⁠que se intensificó hasta incluir bloqueos de carreteras y el corte ​de ‌acceso a las ciudades vecinas de La Paz y El Alto, donde viven unas ⁠2 millones de personas.

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Los manifestantes, entre los que se encuentran sindicatos y grupos leales al expresidente izquierdista Evo Morales, exigen al gobierno de ‌Paz que revierta las medidas de austeridad y aborde el aumento del costo de vida.

Paz afirmó que ‌había enviado al Congreso un proyecto de ley que autoriza ‌operaciones ⁠conjuntas de la política y el ejército ​para despejar las carreteras.

(Reportaje de Daniel Ramos; edición de Kylie Madry, Eliana Raszewski)