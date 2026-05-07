El Complemento Leche se paga por cada hijo menor de 3 años sin necesidad de inscribirse.

En el marco del Plan 1000 Días, la Administración Nacional de la Seguridad Social (ANSES) continúa con la liquidación del Complemento Leche. Este beneficio está diseñado para garantizar la provisión de leche y otros alimentos saludables, asegurando un crecimiento óptimo en los primeros años de vida.

El Complemento Leche se paga por cada hijo menor de 3 años sin necesidad de inscribirse. A continuación, toda la información y los nuevos montos para mayo 2026.

Quiénes cobran el Complemento Leche

A diferencia de otros trámites, el Complemento Leche no requiere inscripción previa. Su implementación es automática para dos grupos específicos.

Los titulares de la Asignación por Embarazo (AUE) para Protección Social. Si estás embarazada y cobrás la AUE, el Complemento Leche se activa solo. No tenés que hacer ningún trámite extra.

Los titulares de la Asignación Universal por Hijo (AUH) por cada hijo o hija de hasta 3 años de edad. Si tenés un hijo menor de 3 años y cobrás la AUH por él, automáticamente te depositan el Complemento Leche.

Los titulares de la Asignación por Embarazo también reciben este beneficio automáticamente. No hace falta presentar papeles ni pedir turno.

Monto actualizado para mayo 2026

El monto del Complemento Leche se deposita de manera conjunta con la asignación correspondiente. Así se simplifica el acceso al dinero para las familias. La cifra para mayo de 2026 es de $53.290.

El tope no es por familia. Es por hijo. Al ser un pago por cada menor de 3 años, si una madre tiene dos hijos dentro de ese rango etario, percibirá el doble del valor del complemento en su liquidación final. Si tenés dos hijos menores de 3 años, cobrás $106.580 por el complemento. Eso es aparte de la AUH. Se suma.

Los titulares de la Asignación por Embarazo también reciben este beneficio automáticamente.

Cómo se cobra y cuándo

El Complemento Leche no es un pago separado. Se acredita junto con la AUH o la AUE. Por eso, las fechas de cobro son las mismas que las de esas asignaciones.

En mayo 2026, el calendario de pagos para AUH, AUE y Complemento Leche es el mismo. Se organiza por terminación de DNI del titular.

Calendario de pagos para mayo 2026

DNI terminados en 0: lunes 11 de mayo

DNI terminados en 1: martes 12 de mayo

DNI terminados en 2: miércoles 13 de mayo

DNI terminados en 3: jueves 14 de mayo

DNI terminados en 4: viernes 15 de mayo

DNI terminados en 5: lunes 18 de mayo

DNI terminados en 6: martes 19 de mayo

DNI terminados en 7: miércoles 20 de mayo

DNI terminados en 8: jueves 21 de mayo

DNI terminados en 9: viernes 22 de mayo

Si tu DNI termina en 0, cobrás el lunes 11 de mayo. Si termina en 9, cobrás el viernes 22 de mayo.

Cómo consultar si te acreditaron el complemento

Para consultar si el beneficio fue acreditado correctamente, los usuarios pueden ingresar a la aplicación Mi ANSES o a la web oficial del organismo.

Los pasos son simples:

Ingresá con tu CUIL y Clave de la Seguridad Social.

Andá a la sección "Hijos" .

. Después entrá a "Mis asignaciones" .

. Ahí vas a ver el desglose de la AUH o la AUE, y también el Complemento Leche si te corresponde.

Si figura el monto de $53.290 (o el múltiplo según la cantidad de hijos), está todo bien. Si no figura, puede que tus hijos estén fuera del rango de edad o que haya algún problema en la liquidación. En ese caso, consultá con ANSES al 130 o andá a una agencia con turno.