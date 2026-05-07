Hasta cuándo llueve: el clima en Santa Fe y Rosario hoy, jueves 7 de mayo de 2026

Lluvias en Santa Fe.

La inestabilidad sigue marcando el pulso climático en el centro del país y este jueves 7 de mayo no será la excepción. En Santa Fe, el mal tiempo se mantiene activo con lluvias y tormentas que afectan especialmente a Rosario y la capital provincial, de acuerdo al pronóstico difundido en las últimas horas por el Servicio Meteorológico Nacional (SMN).

El fenómeno responde a un combo típico del otoño: alta humedad, nubosidad persistente y sistemas de tormentas que avanzan de forma irregular. Estas condiciones favorecen precipitaciones intensas pero intermitentes.

Los detalles del pronóstico del tiempo en Santa Fe para hoy

El dato clave del día está en la capital provincial, donde se espera la mayor intensidad de las lluvias. Durante la mañana y el mediodía, la probabilidad de tormentas oscila entre el 70% y el 100%, con condiciones que podrían incluir chaparrones fuertes.

Hacia la tarde y la noche, el panorama mejora levemente, con probabilidades que bajan al rango del 10% al 40%. Las temperaturas se mantendrán estables, con una máxima de 23° y mínima de 17°, en un contexto de elevada humedad y viento moderado.

Pronóstico de Santa Fe.

Cómo sigue el clima en Rosario este jueves

En la ciudad del monumento a la bandera, el escenario será algo menos extremo pero igualmente inestable. Durante todo el jueves se esperan lluvias aisladas, con probabilidades que se ubican entre el 10% y el 40% tanto en la primera parte del día como hacia la noche.

La temperatura máxima alcanzará los 20°, con una mínima de 16°. Además, se prevén ráfagas de viento que podrían ubicarse entre los 42 y 50 km/h, lo que suma incomodidad a una jornada ya marcada por la nubosidad constante.

Pronóstico de Rosario.

Pronóstico extendido: ¿Cuándo mejora el tiempo en Santa Fe y Rosario?

El alivio empieza a asomar recién el viernes 8 de mayo. Tanto en Rosario como en Santa Fe, las probabilidades de lluvia caen prácticamente a cero durante la mañana y se mantienen muy bajas el resto del día.

Sin embargo, el cambio vendrá acompañado de un descenso térmico: en Rosario la mínima bajará a 6 grados y en Santa Fe a 8 grados, lo que marca el ingreso de aire más frío y el cierre del episodio de tormentas.

Las recomendaciones para el clima del jueves