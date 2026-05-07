Irán dice que se reunirá con la FIFA en los próximos días para obtener garantías sobre el Mundial

FOTO DE ARCHIVO. Fútbol - 76º Congreso de la FIFA - Centro de Convenciones de Vancouver, Vancouver, Canadá - 30 de abril de 2026. Vista general de los miembros del Consejo de la FIFA mientras la República Islámica de Irán aparece en un mapa

El presidente ​de la Federación Iraní de Fútbol (FFIRI, por sus siglas en inglés), Mehdi Taj, dijo el miércoles que se reunirá con ‌el presidente de la FIFA, ‌Gianni Infantino, en los próximos tres o cuatro días, con el fin de obtener garantías de que su país será respetado durante la Copa Mundial en Estados Unidos.

Canadá, que coorganiza la Copa Mundial, que se celebrará del 11 de junio al 19 de julio, junto con Estados Unidos y México, dijo que la semana pasada denegó ​la entrada a ⁠Taj debido a sus vínculos con el Cuerpo de la Guardia ‌Revolucionaria Islámica.

Taj dijo el martes que Irán no participaría ⁠en el torneo si la FIFA ⁠no podía garantizar el respeto a las instituciones del país en Estados Unidos, donde el equipo tendrá su base y disputará sus tres ⁠partidos de la fase de grupos.

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"Le comunicaremos (a la FIFA) cuáles ​son nuestras expectativas. Si pueden atenderlas, sin duda ‌participaremos", dijo el miércoles el presidente ‌de la FFIRI a la cadena estatal IRIB en Teherán.

"Pero ⁠si no hay garantía de que se atiendan, entonces nadie tiene derecho a insultarnos a nosotros ni a los pilares de nuestro sistema".

"Y si continúan por el camino de la falta de respeto, ​e incluso ‌hacen ese tipo de preguntas a nuestros jugadores, es posible que tomemos una decisión diferente".

Tanto Estados Unidos como Canadá clasifican a la Guardia Revolucionaria como "entidad terrorista" y han dejado claro que no admitirán a personas vinculadas a esta fuerza ⁠militar de élite.

Taj, que ocupó un alto cargo en la Guardia Revolucionaria antes de pasar a liderar el fútbol iraní, recibió el respaldo del portavoz del Ministerio de Asuntos Exteriores de Irán, Esmail Baghaei, por su postura el miércoles.

"Miren, nuestra selección nacional de fútbol no va a 'viajar' a Estados Unidos, sino que vamos allí para participar en la Copa Mundial ‌de la FIFA", dijo Baghaei a los periodistas en Teherán.

"Por lo tanto, es responsabilidad de la FIFA proporcionar todas las instalaciones y condiciones necesarias".

"Los países anfitriones también tienen la obligación muy clara, según el reglamento de la FIFA, de proporcionar los preparativos necesarios y expedir los visados ‌requeridos sin tener en cuenta consideraciones o motivos políticos".

"Esperamos que la FIFA, aunque sólo sea por preservar su propia credibilidad, adopte sin duda las medidas ‌necesarias".

La participación de ⁠Irán en la Copa Mundial ha estado en entredicho desde que Estados Unidos e Israel lanzaron ataques aéreos ​contra la República Islámica a finales de febrero, lo que desencadenó la guerra en la región.

Con información de Reuters