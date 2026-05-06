Fechas de cobro ANSES: quiénes cobran jubilaciones, pensiones y AUH hoy

La Administración Nacional de la Seguridad Social (ANSES) inicia con el calendario de mayo de 2026 para jubilaciones, pensiones y asignaciones familiares. Con el dato de inflación difundido por el Instituto Nacional de Estadística y Censos (INDEC), ya quedaron definidos los haberes actualizados.
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Cuando cobro Anses: quiénes cobran hoy
Conocé la fecha de cobro de tu prestación según el último número de tu DNI. Podés consultar tu recibo de haberes en Mi ANSES a partir de la fecha de inicio de este calendario.
Asignaciones de pago único (Matrimonio, Adopción y Nacimiento)
Mes a cobrar: abril
- Todos los documentos, primera quincena: 13/4 al 12/5
- Todos los documentos, segunda quincena: 23/4 al 12/5
Asignaciones Familiares de Pensiones No Contributivas
Mes a cobrar: abril
- Todas las terminaciones de DNI: 10/4 al 12/5
Asignación por Maternidad
La Asignación por Maternidad se cobra el primer día del calendario de pago para todas las terminaciones de DNI.