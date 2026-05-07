El costo del ajuste: con prepagas que subieron 400%, más de medio millón se quedó sin cobertura de salud

Con aumentos que superaron el 400% desde noviembre de 2023, la medicina prepaga se transformó en un "lujo" inaccesible para una porción cada vez mayor de la población. El resultado es concreto ya que desde la asunción de Javier Milei, más de 700 mil personas perdieron su cobertura médica y pasaron a depender exclusivamente de un sistema público de salud cada vez mas desfinanciado (-20,0% de recursos versus 2023).

Lejos de tratarse de un fenómeno aislado, la caída en la cobertura expone uno de los efectos más visibles del modelo económico en marcha: la reconfiguración forzada del gasto en los hogares, donde el peso creciente de tarifas, servicios y alimentos desplazó incluso derechos esenciales como la salud. En este escenario, la proporción de la población con obra social, prepaga o mutual cayó del 67,5% al 65,4% entre 2023 y 2025.

El contraste se vuelve más evidente en medio del debate público actual. Mientras cientos de miles de personas quedaron afuera del sistema de salud, el dueño de Mercado Libre, Marcos Galperin -uno de los principales beneficiados por las políticas oficiales- se burló en redes a una jubilada que cobra apenas 390.00 pesos y no puede pagar sus medicamentos. La escena condensa una lamentable característica de la época y que abarca a una mayoría trabajadora que ya no puede siquiera acceder a bienes y servicios básicos, a la par que se consolidan los privilegios para unos pocos.

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Más población sin cobertura

Entre el ajuste como política de Estado, la reasignación del presupuesto familiar y el retroceso en la escala social se configuró, en este último tiempo, la realidad de los hogares argentinos forzados modificar (a la baja) sus canastas de consumo por el aumento desmedido de servicios y, a la par, la erosión de su poder de compra. Lo anterior tiene que ver con la nueva estructura de precios relativos que obligó a rediseñar las estrategias de supervivencia de los hogares y a desplazar bienes tradicionales -como carne vacuna, lácteos e indumentaria- por el mayor peso de los gastos fijos.

En el caso puntual de las prepagas, desde que asumió el Gobierno de Javier Milei, aumentaron 417% frente a una inflación de 293% en el mismo período. En consecuencia, en 2013 la medicina prepaga demandaba el 11% de un salario formal promedio. Para 2019, llegaba al 19%, a fines de 2023 estaba en 17%, y en noviembre de 2024 saltó al 25%, y tras meses donde el valor de los planes siguió creciendo más que la inflación y los salarios, la incidencia se mantuvo en un nivel elevado, siempre arriba del 20%, de acuerdo con datos del Instituto Argentino de Análisis Fiscal (IARAF).

Hay que considerar que estos aumentos ocurrieron en un contexto donde no solo se perdió poder de compra de los salarios sino que, a la par, se destruyeron fuentes de trabajo formales: en los últimos dos años se perdieron más de 200mil empleos registrados, dejando a cada vez más argentinas y argentinos sin aportes y sin cobertura médica.

“El gobierno de Milei que tenía como objetivo achicar el Estado para que creciera el sector privado, paradójicamente, después de dos años deja cada vez más personas dependiendo únicamente de la salud pública”, señaló un informe presentado por el Instituto Argentina Grande (IAG).

El centro de estudios relevó lo que sucede a nivel país con esta problemática y arrojó datos alarmantes: desde fines del 2023 se incrementó en más de 700.000 la cantidad de personas sin cobertura de salud en Argentina.

En detalle, la población que cuenta con obra social, prepaga, mutual o algún servicio de emergencia se encontraba en 67,5% en el segundo trimestre de 2023 pero para el segundo trimestre de 2025, se ubicó en 65,4%, es decir se 2,1 puntos porcentuales por debajo. “Esto implica que la población que solo posee cobertura médica a través del sistema de salud pública pasó de 9.551.000 personas a 10.293.000, engrosándose en 742.000 personas”, precisaron.

Más población precarizada

La situación en materia de pérdida de cobertura de salud y aceleración de precios de bienes y servicios esenciales que encarecen el costo de vida familiar forma parte de un escenario en el cual los números no vienen siendo nada alentadores para las y los que viven de su salario en nuestro país.

En concreto, desde el cambio de gestión nacional las condiciones de vida de las personas que trabajan se deterioró: según datos oficiales ya se perdieron 206.300 empleos formales y 24.180 empresas. A su vez, a las y los trabajadores que quedan les alcanza cada vez menos (-37,9% en el sector público nacional, -15,2% en el provincial y -5,5% en el privado registrado, INDEC).

Del mismo modo, la brecha de ingresos por ocupación entre mujeres y varones subió de 24% a 29%, la tasa de desempleo joven llegó al 16% (+4 puntos frente a 2023) y el desempleo “blue” escaló al 15,3%. Así se desprende de un documento del IAG que analizó la evolución de este indicador "elaborado a partir de los microdatos del INDEC, y donde se considera también a quienes buscan más trabajo, quienes han trabajado muy pocas horas la última semana y de forma desprotegida y con alta precariedad”, explicaron. De ese modo, mientras la desocupación oficial se ubicó en 7,5% al cierre del 2025, el desempleo “blue” llegó al 15,3%.

“Si no trabajaste nunca en tu vida y tenés más de 65 años, no sos jubilado”. Así se expresó en redes sociales Marcos Galperín, dueño de Mercado Libre, al reaccionar a un video de una canal de noticias en el que una jubilada expresó que no llega a pasar sus medicamentos. Por un lado, el hombre más rico del país -beneficiado con cuantiosos beneficios por parte del Estado que superaron los 200 millones de dólares en estos últimos años- desconoce por completo la situación de las trabajadoras amas de casa, que pese a dedicar toda su vida al sostenimiento de los hogares y garantizar la reproducción social clave para la actividad económica (las tareas de cuidado representan el 17,0% del PIB) no son reconocidas ni remuneradas, lo que les impide tener ingresos y cobertura de seguridad social en la vejez.

Por otro, desconoce también la situación de las y los jubilados en lo que va de la administración libertaria. Mientras las ganancias del CEO se multiplicaron (concentran junto con otras tres gigantes, el 50% de los beneficios del Régimen de Promoción del Conocimiento) los adultos mayores que apenas llegan a los $400.000 mensuales se ven obligados a seguir trabajando y en condiciones precarias para intentar subsistir: creció un 12% la actividad y un 35% la precariedad de mayores de 65 años, producto de la caída en la jubilación mínima y el bono congelado (EPH-INDEC).

“El aumento de jubilados que trabajan en malas condiciones evidencia el deterioro de sus ingresos, que se explica en gran parte por el aumento desproporcionado de rubros que tienen particular peso en la canasta de los jubilados como medicamentos y prepagas”, analizaron desde el IAG y agregaron que "también se debe a la situación de crisis general de los hogares en donde muchas veces funcionan como trabajadores complementarios”, alertaron.