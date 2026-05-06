Javier Milei acaba de atravesar el peor mes en redes sociales desde que asumió la presidencia. Una encuesta sobre el mundo digital elaborado por la consultora Ad Hoc junto a Onclusive analizó más de 7,3 millones de menciones al presidente durante abril de 2026 y los resultados son contundentes: el 57% de la conversación fue negativa, el número más alto de toda la gestión.

Para dimensionar el dato: la positividad cayó al 32%, perforando incluso el piso de 34% que se había registrado en febrero de 2025, el mes del estallido del escándalo por la criptomoneda $LIBRA. La brecha entre lo negativo y lo positivo es cada vez más amplia, y lo que antes parecía un mal momento puntual ahora se consolidó como una tendencia de tres meses consecutivos en terreno negativo.

El informe identifica algo que va más allá de los números: Milei está perdiendo los dos pilares sobre los que construyó su contrato electoral con la ciudadanía en 2023. El primero fue la promesa de bajar la inflación. El segundo, el discurso anticasta. Ambos están teñidos de negatividad en la conversación digital.

La inflación lleva 10 meses consecutivos de suba mensual. En abril, el tópico generó 73.600 menciones vinculadas a Milei, con un 54,2% de sentimiento negativo, un deterioro respecto de marzo. El tema que alguna vez fue la bandera del gobierno ahora es un arma en su contra.

Del lado de la casta, la situación es todavía peor. Las menciones al concepto en relación a Milei acumularon un 69% de negatividad en abril, cinco puntos más que en marzo. Los escándalos de corrupción ligados a funcionarios propios —con el caso Adorni a la cabeza, pero también los créditos del Banco Nación a funcionarios— convirtieron el discurso anticasta en un boomerang.

La oposición empieza a despertar

Del otro lado, el informe detecta señales de un incipiente despertar opositor. El gobernador Axel Kicillof subió su perfil un 52% respecto de marzo, impulsado por su gira por España, los cruces con Milei y la interna peronista, alcanzando 639.000 menciones. La aparición más llamativa fue la de Dante Gebel, que registró un aumento del 770% en sus menciones al posicionarse en el debate público.

Adorni: el pasivo tóxico más dañino del gobierno

El protagonismo digital del jefe de Gabinete Manuel Adorni estuvo en niveles récord por segundo mes consecutivo. En abril, las menciones a su nombre llegaron a 2,28 millones, un 548% más que en febrero. El informe lo define como "el pasivo tóxico más dañino para el gobierno a largo plazo".

La presentación de Adorni ante el Congreso el 29 de abril no movió el amperímetro. La negatividad se mantuvo en 70% antes y después de su defensa en Diputados, pese a que la comunidad libertaria salió en bloque a defenderlo. El dato es elocuente: la movilización oficialista no alcanzó para cambiar el tono de la conversación.

La guerra contra el periodismo que no rinde

El gobierno también apostó fuerte a la ofensiva contra los medios. Tras la denuncia de un supuesto esquema de financiamiento ruso a portales opositores, el oficialismo con Milei a la cabeza impulsó una campaña de agresiones contra periodistas bajo el acrónimo NOLSALP ("no odiamos lo suficiente a los periodistas").

El dato que más llama la atención es que Milei le dedicó más publicaciones al descalificativo NOLSALP (193 menciones) que a hablar de inflación (150) o de glaciares (53). El concepto "discapacidad" fue mencionado apenas una vez por el presidente en todo el mes. En total, la conversación contra periodistas generó 236.000 menciones.

Los temas que coparon la agenda

El informe revela que los temas domésticos y los escándalos de corrupción dominaron completamente la conversación sobre Milei en abril. Los tópicos más mencionados fueron Karina Milei (181.300 menciones), Adorni (165.700), Israel (103.100), Trump (82.300) e inflación (73.600). También aparecieron con fuerza la Ley de Glaciares, el Banco Nación, el Banco Central y la carne de burro.

Este último tema surgió a partir de una noticia en Chubut sobre un productor que puso a la venta cortes de burro y se viralizó como símbolo de la crisis económica, alcanzando 425.000 menciones y presencia en medios internacionales.

La interna libertaria que no corrió el eje

Entre el 15 y el 20 de abril, el "Gordo Dan" y Lilia Lemoine protagonizaron un cruce público en redes que generó 224.000 menciones. Pero la interna no logró desviar la atención de los temas negativos: en el mismo período, Adorni acumuló 374.000 y la carne de burro llegó a 251.000.

Un dato revelador sobre el estado del gobierno: Dan y Lemoine tuvieron más visibilidad digital que funcionarios clave de la gestión como Toto Caputo, Sturzenegger, Bullrich o Santiago Caputo.

Lo que dicen los números en limpio

El panorama que dibuja el informe es claro. Milei perdió el control de la conversación digital. Los escándalos domésticos absorbieron toda la atención, la agenda internacional dejó de ser positiva, las promesas electorales se volvieron en contra y la ofensiva contra el periodismo no logró cambiar el tono del debate. Con un 57% de negatividad récord y una positividad en el piso más bajo de toda la gestión, abril de 2026 marca un punto de inflexión.