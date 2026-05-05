Descuentos en vuelos, hoteles y paquetes en el Hot Sale 2026: cómo y dónde encontrarlos

Durante el Hot Sale 2026 habrá rebajas importantes en vuelos y hoteles, especialmente hacia Brasil y el Caribe.

El Hot Sale 2026 será el próximo 11, 12 y 13 de mayo y ofrecerá descuentos en compras online de todos los rubros. Sin embargo, el evento se destaca por ser una oportunidad única para adquirir vuelos, hoteles y paquetes de viaje a un precio promocional, en cuotas y hasta con rebajas.

Qué descuentos habrá en el Hot Sale 2026

Para quienes planean sus próximas vacaciones o escapadas, el Hot Sale se vuelve un momento clave para ahorrar. De acuerdo a Matías Mute, cofundador de Promos Aéreas, la dinámica del evento siempre es una "sorpresa", pero suele seguir ciertos patrones claros: "La constante suele ser descuentos para destinos internacionales en aerolíneas y hoteles, que pueden aplicar tanto al producto individual como a paquetes", explicó.

Y diferenció sobre las promociones dentro del país: "A nivel nacional, la gran estrella y lo más esperado es la posibilidad de pagar en 12 cuotas sin interés".

El foco de las ofertas: Brasil, Caribe y financiación local

Para quienes buscan cruzar la frontera, los descuentos más grandes se concentrarán en:

Turismo Internacional : habrá rebajas importantes en vuelos y hoteles, especialmente hacia Brasil y el Caribe. La clave aquí será buscar promociones que permitan combinar los descuentos de las agencias con los beneficios de determinados bancos.

: habrá rebajas importantes en vuelos y hoteles, especialmente hacia Brasil y el Caribe. La clave aquí será buscar promociones que permitan combinar los descuentos de las agencias con los beneficios de determinados bancos. Turismo Nacional: el fuerte estará en la financiación. Se espera que las principales plataformas ofrezcan hasta 12 cuotas sin interés para recorrer el país, un alivio fundamental para el bolsillo.

Durante el Hot Sale 2026 habrá rebajas importantes en vuelos y hoteles, especialmente hacia Brasil y el Caribe.

Cómo hacer para aprovechar el Hot Sale 2026 al máximo

Desde Promos Aéreas recomiendan aprovechar la edición no solo para las vacaciones de verano, sino también para planificar escapadas de fin de semana largo y vacaciones de invierno, donde la financiación juega un rol clave. Además, aconsejaron tener en cuenta las siguientes claves antes de la fecha:

Monitorear precios previamente para identificar verdaderas oportunidades. Ser flexible con fechas de viaje. Verificar documentación vigente (pasaporte/visa). Tener medios de pago habilitados y con margen disponible. Decidir rápido: las mejores tarifas y cupones tienen cupos limitados.

Los destinos que son tendencia: de los clásicos a los exóticos

Si bien Estados Unidos sigue siendo un destino de consulta permanente (especialmente con el Mundial de por medio), otros puntos del mapa empiezan a ganar terreno: