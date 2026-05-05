Eduardo Feinmann destrozó a Manuel Adorni en vivo.

Eduardo Feinmann se mostró sumamente crítico con Manuel Adorni este último lunes por la tarde, durante su clásico pase con Pablo Rossi en A24, en el marco de la investigación que se está llevando adelante contra el jefe de gabinete. Ambos periodistas se refirieron a los nuevos datos que salieron a la luz: los 245.000 dólares que el funcionario pagó por remodelaciones en su casa country de Indio Cuá.

Manuel Adorni compareció ante la Cámara de Diputados este miércoles.

"No sé si el Gobierno entiende, o es consciente, que a la gente lo que le queda de este capítulo de hoy es '250.000 dólares'; la palabra 'cascada'; la palabra 'fuente'; la palabra 'pileta climatizada'; la palabra 'casa en country'. Eso queda", expuso Feinmann, quien prosiguió: "Después podés explicarlo como quieras, a esta altura, después de la declaración muy creíble para la Justicia, ¿qué te queda?".

Fue allí cuando el trabajador de prensa dio la estocada más contundente: "¿No debería Adorni quizás dar un paso al costado y hacerle la vida más fácil al Presidente y a la hermana del Presidente? En serio".

Pablo Rossi también criticó a Manuel Adorni

Su colega también tuvo palabras duras contra el ex vocero presidencial: "Yo creo que la situación política de Adorni se hace muy poco sostenible. La verdad, para el Gobierno, muy poco sostenible". Luego de tamaña apreciación, deslizando que "todos los días aparece una novedad", sostuvo que "si vamos a enfrentar la credibilidad del contratista ya entramos en una variante explicativa... ya no es la declaración jurada, es otra cosa".