La UE retira el cuero de la ley contra la deforestación tras la presión del sector

FOTO DE ARCHIVO: Un empleado trabaja en un bolso Miu Miu hecho a mano en la fábrica del grupo italiano, que alberga la producción y el desarrollo de las colecciones de marroquinería de Prada y Miu Miu, en Scandicci, cerca de Florencia, Italia

La Comisión Europea ha decidido excluir las importaciones de ‌cuero de su ‌ley contra la deforestación, según anunció el lunes, tras una campaña de los grupos del sector que argumentaban que su producción no fomenta la ganadería que ​impulsa la destrucción ⁠de los bosques.

La exención excluirá ‌el cuero y las ⁠pieles de la ⁠primera ley de este tipo en el mundo, que a partir de ⁠diciembre exigirá a las empresas ​que vendan productos como ‌soja, café, carne de ‌vacuno y aceite de palma ⁠en la UE que demuestren que sus productos no han causado deforestación.

La decisión de la ​UE ‌confirmó un informe de Reuters de la semana pasada.

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"El principal factor de la deforestación es la expansión de las ⁠tierras agrícolas vinculada a la producción de siete productos básicos cubiertos por el reglamento: ganado, madera, cacao, soja, aceite de palma, café, caucho, y algunos de sus productos derivados", ‌dijo la Comisión Europea en un comunicado.

"En virtud del Reglamento, cualquier operador o comerciante que comercialice estos productos básicos en el mercado de ‌la UE, o los exporte desde él, deberá poder demostrar que los productos ‌no ⁠proceden de tierras recientemente deforestadas ni han contribuido a ​la degradación forestal", añadió.

Con información de Reuters