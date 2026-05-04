Repsol venderá el 49% de su mayor cartera de renovables en España a Masdar, de EAU, según Cinco Días

El grupo energético español Repsol ha acordado vender una participación del 49% en su mayor cartera de activos renovables en España a la empresa Masdar, de Emiratos Árabes Unidos, según informó el lunes el periódico Cinco Días, basándose en información de fuentes anónimas familiarizadas con las negociaciones.
El proyecto Minerva, valorado en unos 850 millones de euros (996 millones de dólares), cuenta con una capacidad instalada de 706 megavatios repartidos en 13 parques eólicos y seis parques solares, según Cinco Días.
Según el informe, el acuerdo se encuentra en su fase final y se formalizará en las próximas semanas.
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Sería el más reciente de una serie de acuerdos que Masdar, con sede en Abu Dabi, ha firmado con empresas españolas en su intento por expandirse en el mercado ibérico.
En 2024, compró la empresa española de energía verde Saeta Yield de la canadiense Brookfield Renewable por 1.400 millones de dólares.
Más recientemente, compró de Endesa una participación del 49,99% en una cartera de proyectos solares y se asoció con Moeve en un proyecto de hidrógeno verde por valor de 1.200 millones de dólares.
(1 dólar = 0,8535 euros)
Con información de Reuters