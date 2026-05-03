El ex gobernador sanjuanino Uñac quiere ser precandidato presidencial del PJ

"Si encuentro volumen y condiciones, por supuesto que me gustaría ser candidato a presidente", afirmó Sergio Uñac.

El exgobernador de San Juan y senador, Sergio Uñac, manifestó públicamente por primera vez que quiere ser candidato a presidente en las elecciones 2027. "Para la sociedad, el oficialismo es Milei y la oposición es el peronismo, y yo empiezo a recorrer el país", remarcó.

En cuanto a su análisis de la coyuntura económica que atraviesa el país, Uñac remarcó que en los últimos dos años se perdieron 25 mil empresas. "Han cerrado dos mil panaderías, un dato sensible en términos de consumo, y con economías regionales absolutamente dañadas: yerbamate, tabaco, algodón, arándano... En San Juan la vitivinicultura está con el precio de hace tres años, el tema olivícola, igual. Con el tomate, sale más caro producir acá que importa", enumeró y añadió: "No hay modelo económico, es sólo plan de ajuste, y también está absolutamente dañado el poder adquisitivo de quienes tienen empleo. Eso afecta el consumo, la producción y el desarrollo de la economía".





"La sociedad pone al peronismo en ese lugar. Si vemos distintas encuestas, está Milei y está el peronismo. Para la sociedad, el oficialismo es Milei y la oposición es el peronismo, y yo empiezo a recorrer el país. Ya lo he recorrido, pero ahora con otro matiz. Si encuentro volumen y condiciones, por supuesto que me gustaría ser candidato a presidente", precisó el exgobernador de San Juan entrevistado por Clarín.



Consultado sobre las dificultades de construir una candidatura desde el Senado, Uñac se mostró optimista y utilizó como ejemplo a Barack Obama, quien también era senador cuando compitió en las presidenciales de Estados Unidos de 2008. "Estos son los nuevos desafíos. Así como un día se eligió a una persona que no venía de la política y prometía cosas inalcanzables, como que íbamos a cobrar en dólares o a destruir el Banco Central. Ahora la sociedad va a elegir a alguien de la política que pueda mostrar experiencia y resultados. Los dirigentes tenemos que proponer futuro", precisó.

De cara al futuro próximo, Uñac recorrerá las provincias para mostrar su intención de posicionarse y hacer crecer su nivel de conocimiento. Alquiló una oficina en el bajo Belgrano, donde desde hace un tiempo recibe a dirigentes políticos —desde intendentes como Leonardo Nardini a exgobernadores como Gerardo Zamora, Juan Manuel Urtubey, Juan Manzur y Rosana Bertone, según los trascendidos—, además de sindicalistas y empresarios.

Además, visitó a Cristina Kirchner en San José 1111 entre las legislativas bonaerenses y las nacionales del año pasado, y habló por teléfono luego de presentar la propuesta para que el peronismo defina su candidato en una interna.

Reforma electoral e interna

Días atrás, el Gobierno envió al Congreso un proyecto de ley para hacer una reforma electoral y el senador sanjuanino adelantó que está en contra de eliminar las elecciones Primarias Abiertas Simultáneas Obligatorias (PASO). "Estoy a favor de que el peronismo defina su liderazgo en una interna. Este proyecto que presenta Milei es discutible, porque quiere eliminar las PASO, desfinanciar los partidos políticos y meter Ficha Limpia, que yo estoy a favor; lo implementamos en San Juan. Se puede decir no a las PASO, pero establecer un mecanismo para que los partidos diriman sus candidatos. Así como está, el proyecto no es votable, salvo que haya mucha discusión y modificaciones", subrayó Uñac durante el reportaje.

"Los que pretendemos ser candidatos vamos a conformar equipos y establecer ideas para proponerle a la sociedad. El proceso podría ser el 10 de noviembre en el noreste, el 10 de diciembre en el noroeste, el 10 de marzo en el centro y el 10 de abril en el sur. Son seis meses instalando candidatos, planteando el país que queremos, y no es con tanta anticipación. Si Cristina está inhabilitada de por vida para ejercer cargos públicos, ¿de qué manera resolvemos el nuevo liderazgo? ¿Quién da las directivas para decir que tal persona tiene que ser? No se puede definir en una mesa. La única manera de construir un liderazgo es a través de la participación, en una PASO o una interna, con el voto popular", completó.