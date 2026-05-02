Ataque en Washington Hilton pone de relieve persistente y costoso problema de seguridad del sector hotelero

Imagen de archivo de periodistas trabajando cerca del hotel Washington Hilton, en Washington, D.C., EEUU.

El sospechoso acusado ​de irrumpir en un control de seguridad y disparar una escopeta cerca de la cena de la Asociación de Corresponsales de la Casa Blanca el sábado burló las medidas de seguridad del Washington Hilton, que le permitieron acercarse al presidente Donald Trump.

"Esperaba cámaras de seguridad en cada esquina, habitaciones de hotel ‌pinchadas, agentes armados cada tres metros, detectores de metales por todas ‌partes", dijo el huésped del hotel, identificado por las fuerzas del orden como Cole Allen, de 31 años, en un manifiesto previo al ataque. "Lo que me encontré es nada", añadió.

El ataque puso de relieve un problema que lleva décadas afectando al sector hotelero: cómo reforzar la seguridad sin perder la calidez y la hospitalidad. Algunas empresas nuevas ofrecen soluciones de vigilancia basadas en la inteligencia artificial, pero los hoteles se han mostrado reacios a adoptar medidas que puedan disparar los costos e infringir la privacidad de los huéspedes.

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"La seguridad seguirá mejorando gracias a la tecnología para identificar comportamientos extraños. Pero, al fin y al cabo, se trata de un negocio de hostelería en el que los clientes deben sentirse bienvenidos", afirmó Nicolas Graf, profesor de gestión hotelera en la Universidad de Nueva York.

Allen se movió por el edificio antes de asaltar un puesto de ​control en una planta situada encima del salón ⁠de baile donde Trump cenaba con 2.600 periodistas, funcionarios del Gobierno y otras personas. Trump fue evacuado sano y salvo y los invitados resultaron ilesos, pero la ‌intrusión puso de manifiesto que los riesgos en este tipo de eventos provienen del interior de los hoteles.

Los atacantes de hoteles han aprovechado ⁠repetidamente las mismas vulnerabilidades: múltiples puntos de acceso, huéspedes que llegan a cualquier hora, controles de ⁠seguridad desiguales y líneas difusas entre el espacio público y las zonas protegidas.

"No todos los huéspedes del edificio son controlados de la misma manera, por lo que la zonificación y el control de acceso se vuelven fundamentales", señaló Morgan Stevens, vicepresidente sénior de operaciones de seguridad global de Crisis24.

Los hoteles deben reforzar la seguridad para salvar vidas, ⁠pero también deben controlar sus gastos. Las nueve principales empresas de hoteles, casinos y complejos turísticos por ingresos generaron unos 102.000 millones de dólares en ​2025, pero se han enfrentado a presiones sobre los márgenes en los últimos años.

Tras el atentado, el hotel Washington Hilton ‌dijo que operó bajo los protocolos "estrictos" del Servicio Secreto. Hilton Worldwide Holdings se negó a ‌hacer comentarios para este artículo, pero las medidas tomadas tras el atentado del sábado siguieron un patrón familiar.

Las fuerzas del orden acordonaron el hotel. Los ⁠investigadores reconstruyeron el recorrido del sospechoso. Los expertos en seguridad debatieron qué se debería haber hecho de otra manera.

Allen fue acusado de intento de asesinato, disparo de un arma de fuego durante un delito violento y transporte ilegal de armas y munición a través de las fronteras estatales cuando tomó un tren desde su ciudad natal en California. Aún no se ha declarado culpable ni inocente.

DIFÍCIL DE PROTEGER

Los hoteles rara vez cierran por eventos importantes, pero emplean controles de acceso como ascensores separados o plantas restringidas.

Según los expertos, ​suele llevar entre varios días ‌y una semana asegurar un hotel antes de un evento importante. Los equipos de seguridad realizan inspecciones del lugar, establecen sistemas de acreditación y dividen el recinto en zonas controladas.

Sin embargo, otros huéspedes pueden seguir circulando por los vestíbulos, los restaurantes y las plantas de huéspedes junto a los asistentes sometidos a controles de seguridad. Esto crea inevitables lagunas de seguridad, según afirman.

"Los hoteles aplican un enfoque por capas en materia de seguridad", afirmó un portavoz de la Asociación Estadounidense de Hoteles y Alojamientos. Las precauciones incluyen personal capacitado, sistemas de vigilancia, control de acceso y coordinación con las ⁠fuerzas del orden, añadió.

Robert McDonald, profesor adjunto de la Universidad de New Haven y agente supervisor jubilado del Servicio Secreto, afirmó que la agencia suele colaborar con la seguridad del hotel, la policía local y la administración de la Casa Blanca para desarrollar un plan de seguridad, en lugar de cerrar los hoteles directamente.

El último incidente ha sacudido la confianza en ese modelo. Trump señaló después que el hotel "no era un edificio especialmente seguro". Reuters informó de que las autoridades están reevaluando la seguridad del Washington Hilton, frente al cual el presidente Ronald Reagan fue tiroteado en 1981 por John Hinckley, lo que llevó a algunos a llamarlo el "Hinckley Hilton".

Tras ese tiroteo, el Hilton añadió un garaje seguro que permitía a las comitivas presidenciales llegar al interior del edificio, y adoptó un uso más amplio de detectores de metales y controles más estrictos de la prensa, según explicó McDonald.

En todo el mundo, otros ‌atentados importantes en hoteles han impulsado cambios en la seguridad. Un punto de inflexión fue el asalto de 2008 al hotel Taj Mahal Palace de Bombay, que dejó 31 muertos dentro del establecimiento.

"El sector ha mejorado bastante" desde el ataque de Bombay, afirmó Graf, de la Universidad de Nueva York.

En 2017, un hombre que disparaba desde la ventana de una suite en la planta 32 del hotel Mandalay Bay de Las Vegas mató a 58 personas que asistían a un concierto cercano, el tiroteo masivo más mortífero de la historia de Estados Unidos. Cientos más resultaron heridos.

COSTOSAS MEJORAS

Los hoteles están empezando a considerar la detección de armas basada en IA, pero los expertos afirman que realizar mejoras significativas sería costoso ‌y complejo.

Poco antes del asesinato, en diciembre de 2024, del presidente ejecutivo de UnitedHealthcare, Brian Thompson, frente a un Hilton en Midtown Manhattan, la empresa de seguridad basada en IA Xtract One afirmó que había recibido una consulta del director de seguridad de una importante cadena hotelera sobre su sistema de detección de armas. Hasta la fecha, no se ha producido ninguna implementación.

"Se ‌trata de un problema complejo de resolver, ⁠que no se aborda simplemente instalando un único dispositivo de control", afirmó Peter Evans, presidente ejecutivo de Xtract One. Evans señaló el gran volumen de personas, las múltiples entradas y la variedad de equipaje que circula por los grandes hoteles.

El interés ha sido mayor en algunos mercados ​internacionales, señaló Evans, sobre todo en México, donde la violencia de los cárteles ha asustado a los viajeros y ha perjudicado los ingresos.

Anthony Varchetto, cofundador de Blue Star Security, señaló que los hoteles suelen destinar recursos a las amenazas externas, mientras que subestiman los riesgos que plantean los huéspedes registrados.

"Es un descuido habitual", afirmó. "La gente se vuelve complaciente, no cuenta con suficiente personal y, en gran medida, todo se reduce al presupuesto".

Con información de Reuters