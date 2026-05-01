El PRO se distancia de LLA y criticó el caso Adorni a la par del peronismo

La exposición del Jefe de Gabinete Manuel Adorni en el Congreso de la Nación duró un poco más de 7 horas, sin embargo el acontecimiento se mantuvo de manera sostenida 13 horas en la arena de las redes sociales. Ese espacio, que durante meses La Libertad Avanza copó y en el que logró instalar su agenda, ahora le es adverso y no logra revertir la situación.

En ese escenario, la consultora Inteligencia Analítica analizó 102.521 tweets de 27.796 usuarios. De allí se desprende que el PRO, fuerza aliada los primeros dos años de gestión, le soltó la mano y, detrás del peronismo, se encolumnó en la crítica unánime de acusar de “corrupto” a Adorni, mano derecha de Karina Milei. El periodismo jugó un rol muy importante, y El Destape estuvo presente.

Según se desprende del informe, “el evento adquirió relevancia excepcional por tres factores simultáneos: la investigación judicial en curso contra Adorni por enriquecimiento ilícito; la presencia de Milei con todo su gabinete y la escenografía del video con música de Rocky; y los múltiples enfrentamientos con la oposición durante una sesión de más de 7 horas”.

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Entre los primeros análisis, el binomio ataque/defensa sobre Adorni fue de 9,2:1 en el total. Es decir de 4.527 ataques sobre su figura hubo apenas 489 defensas. Ese falta de acompañamiento también se sintió entre los libertarios más puros. Los tuiteros de las fuerzas del cielo no pudieron defender en mayoría a Adorni. “La crítica superó la defensa; fue 2,9 a 1”, indica el informe.

Lo mismo ocurrió con el partido de Mauricio Macri. “Los usuarios PRO atacaron a Adorni con la misma intensidad que el Peronismo (25,8 % vs. 30,9 %), revelando una fisura significativa dentro de la coalición gobernante ampliada”.

En esa disputa de derecha hubo una confrontación cruzada muy marcada: “El 42,6 % de las respuestas del PRO se dirigieron a cuentas libertarias”, es decir, la conversación virtual no fue entre oficialismo y oposición (peronismo), sino que fue un conflicto entre 3 fuerzas.

Los Libertarios, perdiendo el terreno en el que nacieron, “produjeron solo 1.692 tweets originales pero 5.983 respuestas (3,5 veces más)”. Queda expuesto que defendieron en las respuestas, más no la narrativa propia. El debate no lo dominaron ni lo impusieron, apenas lo sostuvieron.

Por su parte, el peronismo, principal fuerza opositora, comenzó a ganar terreno en la calle y ahora le suma las redes sociales. Como hacía varias semanas, lideró la conversación, centralizó la narrativa en las críticas hacia Adorni y Milei y expuso las debilidades libertarias. Y lo hizo desde “la producción de contenido viral” así como también en el “impacto”.

Los 20 tweets originales más virales fueron mayoritariamente de cuentas del Peronismo, con el tweet de TugoNews alcanzando 39.623 likes. El mismo espacio tuvo 27.064 retweets, seguido por PRO (4.701) y Libertarios (4.149). “La viralidad no fue disputada: el espacio libertario no logró posicionar ningún tweet por encima de los 14.000 likes, mientras el Peronismo colocó 7 tweets por encima de ese umbral”.

El rol de los medios de comunicación

La conversación en redes sociales “se mantuvo activa durante más de 13 horas, con volúmenes superiores a 1.200 tweets/hora desde las 10:00 hasta las 23:00 ART”. La palabra “periodistas” se utilizó como keyword 2901 veces, y se la mencionó 863 en tweets relacionados con “Adorni”.

La presencia dominante de medios de comunicación fue una muestra más de que “la conversación fue fuertemente mediada por la cobertura periodística”. De los 25 usuarios más respondidos, al menos 6 fueron medios de comunicación. Entre los 20 tweets más originales por likes, se destaca el de “JonHeguier”, periodista de El Destape acreditado en Casa Rosada. El peronismo fue el espacio que más repoteos y likes le dio.