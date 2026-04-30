FOTO DE ARCHIVO: El Capitolio de Estados Unidos y la Biblioteca del Congreso en Washington.

La Cámara de Representantes, controlada por los republicanos, aprobó el jueves una ley que financia ‌agencias del Departamento de ‌Seguridad Nacional (DHS), como el Servicio Secreto y la Administración de Seguridad en el Transporte, con la que busca poner fin a una paralización de sus operaciones de casi 11 semanas.

La medida envía la ley al presidente Donald Trump para que la promulgue.

El presidente de la Cámara, Mike ​Johnson, y su ⁠equipo optaron por mantener el proyecto de ley que ‌el Senado aprobó por unanimidad en dos ⁠ocasiones, haciendo caso omiso de ⁠las peticiones de los conservadores de línea dura que pedían modificaciones que podrían haber retrasado aún más los fondos para ⁠el DHS.

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Los conservadores se habían negado a respaldar ​la legislación porque contiene una cláusula ‌que especifica que nada se destinaría ‌al Servicio de Inmigración y Control de Aduanas ⁠de Estados Unidos (ICE) ni a la Patrulla Fronteriza, tras los tiroteos en que dos ciudadanos murieron a manos de agentes de inmigración en Mineápolis a principios de ​este año.

Los ‌republicanos de la Cámara de Representantes lograron calmar esas objeciones el miércoles con un proyecto de presupuesto de 70.000 millones de dólares específicamente destinado al ICE y a la Patrulla Fronteriza.

Los llamamientos ⁠a la acción sobre el proyecto de ley más amplio del DHS se han intensificado desde el tiroteo del sábado en la cena de la Asociación de Corresponsales de la Casa Blanca en Washington, donde, según la fiscalía, un hombre intentó asesinar a Trump.

La Oficina Presupuestaria de la Casa ‌Blanca ha advertido de que las operaciones de seguridad nacional no relacionadas con la campaña de Trump contra la inmigración se quedarían sin fondos en mayo para pagar a los trabajadores empleados en la seguridad presidencial y aeroportuaria, la ‌ayuda en caso de catástrofes de la FEMA y las operaciones de la Guardia Costera.

La aprobación por parte de la Cámara ‌de Representantes ⁠de la resolución presupuestaria el jueves permite a las comisiones del Congreso comenzar a redactar ​otro proyecto para financiar el ICE y la Patrulla Fronteriza durante el resto de la presidencia de Trump.

Con información de Reuters