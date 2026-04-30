Aumenta el transporte público, colectivos y subtes en mayo 2026: el nuevo precio de cada tarifa

Cuánto será el valor del boleto

El transporte público en el AMBA vuelve a ajustarse desde mayo de 2026 con un incremento promedio del 5,4% en colectivos, subtes y peajes. La suba impacta de lleno en millones de usuarios que utilizan a diario estos servicios y eleva el costo de movilidad en línea con la actualización mensual atada a la inflación.

Cuánto cuesta viajar en colectivo desde mayo

El boleto de colectivo en la Ciudad de Buenos Aires supera los $750 para el tramo mínimo y se incrementa de forma escalonada según la distancia recorrida:

Hasta 3 km: $753,74

De 3 a 6 km: $837,52

De 6 a 12 km: $902,04

Más de 12 km: $966,61

En la Provincia de Buenos Aires, el aumento también se aplica y lleva el boleto mínimo a $918,35, con tramos más largos que ya superan los $1.000.

Cuánto aumenta el transporte público

Subtes más caros

El ajuste también alcanza al subte, que desde mayo pasa a costar $1.490 por viaje para quienes tengan la tarjeta SUBE registrada. En cambio, quienes no tengan la tarjeta nominalizada pagarán $2.369,10, una diferencia significativa que refuerza el incentivo a registrar el plástico.

Para quienes no tengan la tarjeta nominalizada, el costo será considerablemente más alto: $2.369,10 por viaje. Esta diferencia busca incentivar el registro de la SUBE y, al mismo tiempo, segmentar el acceso a tarifas más bajas.

El nuevo valor consolida al subte como uno de los medios de transporte más caros dentro del sistema público, en un contexto donde los aumentos mensuales ya forman parte de la dinámica habitual.

Peajes más caros: los nuevos valores

Los peajes en autopistas porteñas también se actualizan bajo el mismo esquema. En las autopistas 25 de Mayo y Perito Moreno:

Autos: $4.319,63 (hasta $6.121,62 en hora pico).

Motos: $1.799,66 (hasta $2.879,82 en hora pico).

En la autopista Illia, los valores son más bajos, aunque también registran subas:

Autos: $1.799,66 (hasta $2.544,99 en hora pico).

Motos: desde $1.079,98

Aumento del transporte en AMBA

El nuevo cuadro tarifario se da en un escenario donde el transporte sigue siendo uno de los principales componentes del gasto diario de los hogares. La combinación de aumentos mensuales y subas acumuladas refuerza la presión sobre el presupuesto, especialmente en el AMBA, donde millones de personas utilizan colectivos y subte como principal medio de movilidad.

Con este ajuste, mayo comienza con un nuevo salto en el costo de viajar, sin señales de que el esquema de actualización mensual vaya a modificarse en el corto plazo.