Los aumentos que llegan en mayo 2026: transporte público, prepagas, alquileres y más

Cuáles son los aumentos en mayo

El mes de mayo arranca con una nueva ronda de aumentos en servicios clave que volverán a impactar de lleno en el costo de vida. En un contexto en el que la inflación aún no logra consolidar una baja sostenida, las subas en tarifas, transporte y medicina privada se perfilan como factores de presión para los precios.

Mientras el mercado espera el dato de inflación de abril —que analistas ubican en torno al 2,6%—, el Gobierno busca moderar algunos ajustes, aunque sin frenar el proceso de actualización tarifaria.

Servicios públicos: agua

El servicio de agua tendrá un incremento del 3% mensual en el AMBA entre mayo y agosto, tras la decisión oficial de poner un tope a los ajustes para evitar un salto brusco en las facturas.

La medida, oficializada a través de una resolución del ERAS, forma parte de una estrategia para continuar con la recomposición tarifaria de manera gradual.

Según el nuevo esquema, la factura media mensual sin impuestos en mayo será:

Zonal alto: $35.325

Zonal medio: $32.081

Zonal bajo: $25.777

Promedio general: $29.967

Además, se mantiene la Tarifa Social y el descuento del 15% para sectores de menores ingresos.

Prepagas: aumentos de hasta 3,9%

Las empresas de medicina privada informaron nuevas subas en sus cuotas, que en mayo oscilarán entre el 3% y el 3,9%. El ajuste también alcanza a los copagos y se ubica levemente por encima de la inflación esperada para abril, consolidando la tendencia de actualización mensual en el sector.

Cuánto aumentan los peajes en mayo

Transporte público: subas por encima de la inflación

El transporte vuelve a registrar incrementos significativos tanto en la Ciudad como en la provincia de Buenos Aires. Desde el 1° de mayo, las tarifas aumentan un 5,4%, en línea con el esquema que combina inflación más un adicional del 2%.

Colectivos en CABA (líneas 1 al 199)

Hasta 3 km: $753,74

3 a 6 km: $837,52

6 a 12 km: $902,04

12 a 27 km: $966,61

Colectivos en PBA

Hasta 3 km: $918,35

3 a 6 km: $1.023,04

Más de 27 km: $1.259,07

Subte

Con SUBE registrada: $1.490

Sin SUBE registrada: $2.369,10

Aumento en el transporte público

Peajes

Autopistas 25 de Mayo y Perito Moreno: $4.319,63 (normal) y $6.121,62 (pico)

Autopista Illia: $1.799,66 (normal) y $2.544,99 (pico)

Telefonía

En el rubro comunicaciones, Movistar aplicará un aumento del 3,5% en los planes móviles a partir de mayo.

Por el momento, no se confirmaron los nuevos cuadros tarifarios para electricidad, gas e internet en el AMBA. Sin embargo, se espera que también registren ajustes en línea con la política de actualización gradual. Los aumentos en servicios esenciales llegan en un momento en el que el Gobierno busca consolidar la desaceleración inflacionaria. Sin embargo, el impacto acumulado de estas subas podría volver a tensionar el índice de precios en el corto plazo, especialmente en rubros sensibles como transporte y salud.